Trump annuncia altri dazi “anti-Cina” | «200 miliardi» Borse asiatiche giù

Trump annuncia altri dazi 'anti-Cina' per 200 miliardi - le Borse asiatiche aprono in ribasso : New York - L'annuncio è arrivato intorno alle 2 italiane: il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, minaccia di imporre nuovi dazi del 10% su altri prodotti 'made in China' per un valore di circa ...

Trump annuncia dazi sul made in Cina. L'ira di Pechino : La tregua commerciale fra Usa e Cina e' finita. Donald Trump ha annunciato che imporra' nuovi dazi del 25%, per un valore di 50 miliardi di dollari, sulle merci cinesi ad alto contenuto tecnologico ...

Trump annuncia dazi alla Cina per 50 miliardi / Ultime notizie : è guerra commerciale? Pechino “reagiremo” : Trump annuncia dazi alla Cina per 50 miliardi: guerra commerciale in vista tra i due Paesi? Gli effetti potrebbero essere incerti. La replica di Pechino: "contromisure immediate".(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 17:36:00 GMT)

Commercio - Trump annuncia dazi su 50 miliardi di prodotti cinesi. Pechino : "Contromisure immediate" : Donald Trump ha approvato dazi su una lunga lista di prodotti Made in China, per un totale di circa 50 miliardi di valore di merci. Scateranno in due fasi: la prima lista di 818 categorie di prodotti, ...

Trump annuncia ufficialmente dazi su Made in China : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

L’amministrazione Trump ha annunciato la reintroduzione dei dazi sui prodotti cinesi : L’amministrazione di Donald Trump ha cambiato idea e ha annunciato che gli Stati Uniti introdurranno dazi sui prodotti cinesi per un valore complessivo di 50 miliardi di dollari. Trump e i suoi collaboratori hanno cambiato idea più volte sui dazi, pensati The post L’amministrazione Trump ha annunciato la reintroduzione dei dazi sui prodotti cinesi appeared first on Il Post.

Commercio - Trump annuncia dazi su 50 miliardi di prodotti cinesi. Pechino : "Contromisure rapide" : Donald Trump ha approvato dazi su una lunga lista di prodotti Made in China, per un totale di circa 50 miliardi di valore di merci. Scateranno in due fasi: la prima lista di 818 categorie di prodotti, ...

Commercio - Trump annuncia dazi su oltre 800 prodotti cinesi. Pechino : "Contromiure rapide" : Donald Trump ha approvato dazi su una lunga lista di prodotti Made in China: scatteranno il 6 luglio, riguarderanno 818 categorie di prodotti per un valore di 34 miliardi di dollari. La notizia è ...

Commercio - Trump annuncia dazi su 50 miliardi di beni alla Cina. Pechino : "Contromiure rapide" : Proprio a questo tipo di rischi fanno continuamente riferimento le autorità economiche di mezzo mondo, soprattutto quando si tratta di stilare le previsioni di crescita per il futuro; lo stesso Mario ...

Trump annuncia i dazi su prodotti cinesi per 50 miliardi di dollari. Pechino : “Reagiremo” : Confermando dazi del 25% su prodotti tecnologici cinesi per 50 miliardi di dollari, il presidente americano Donald Trump ha messo in guardia Pechino: «Gli Stati Uniti imporranno dazi addizionali se la Cina adotta ritorsioni come l’imposizione di nuove tariffe doganali su prodotti, servizi o prodotti agricoli americani, come l’aumento di barriere ch...

Trump annuncia firma documento con Kim : 7.05 Il presidente Usa, Trump, ha annunciato che firmerà un documento congiunto con il leader nordcoreano, Kim Jong-un. "Abbiamo fatto un sacco di progressi, l'incontro è andato meglio di quanto chiunque potesse aspettarsi", ha dichiarato Trump alla fine del pranzo di lavoro con Kim, con cui è uscito e ha continuato a parlare passeggiando nei giardini del Capella Hotel di Singapore. I due si sono poi diretti in auto verso la sala dove è attesa ...

Trump annuncia : “Potrei appoggiare legge a favore marijuana” : Trump annuncia: “Potrei appoggiare legge a favore marijuana” Trump annuncia: “Potrei appoggiare legge a favore marijuana” Continua a leggere L'articolo Trump annuncia: “Potrei appoggiare legge a favore marijuana” proviene da NewsGo.

Trump annuncia i dazi per l’Ue su acciaio e alluminio : Europa pronta alle contromisure : I dazi sull'importazione di acciaio e alluminio scatteranno questa notte per Europa, Canada e Messico: ad annunciarlo il segretario al Commercio statunitense, Wilbur Ross. Non si è fatta attendere la risposta dell'Unione europea attraverso il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker, che annuncia contromisure.Continua a leggere

Usa - media : “Trump pronto ad annunciare dazi nelle prossime ore” : Usa, media: “Trump pronto ad annunciare dazi nelle prossime ore” Usa, media: “Trump pronto ad annunciare dazi nelle prossime ore” Continua a leggere L'articolo Usa, media: “Trump pronto ad annunciare dazi nelle prossime ore” proviene da NewsGo.