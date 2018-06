Trofeo Squalo del V Memorial Vincenzo Simonini | Mattia Mosca è il vincitore

sportfair

(Di martedì 19 giugno 2018) Matteovince ildel Ve per il prossimo anno si prevedono importanti novità Si è conclusa domenica la V edizione del, l’evento socio-sportivo che ha avuto luogo in varie location della Versilia in questo terzo fine settimana di giugno. Gli organizzatori si dicono più che soddisfatti per la riuscita della manifestazione, che ha visto atleti provenire da più parti dello stivale, sia per le gare di orientamento subacqueo, fra i quali spiccava senza dubbio la medaglia d’argento ai Campionati Europei di Bratislava 2017 Alessia Simoni, sia per quelle di nuoto pinnato, che ha visto la presenza di oltre 100 atleti di tutte le età appartenenti a società che provengono da tutta Italia. Molti di loro, appartenenti all’Associazione di nuoto pinnato Kamasub di Camaiore, hanno già vinto importanti titoli, uno fra tutti il ...