: #Tria: no a repentaglio calo del debito - CyberNewsH24 : #Tria: no a repentaglio calo del debito - TelevideoRai101 : Tria: no a repentaglio calo del debito - VincBenvenuto : ... ma questo non veniva diffuso durante la campagna elettorale: 'Consolidamento bilancio imprescindibile, non mett… -

: no adel"La ripresa dell'economia italiana continua, ma a ritmi più contenuti che nel 2017". Così il ministro dell'Economiaalla Camera per la discussione sul Def."E' bene non mettere a" ildel","essenziale per rivendicare la svolta nel considerare le spese per investimenti ...(Di martedì 19 giugno 2018)