Tria frena e fa come Monti Il rapporto debito Pil deve calare E avverte

Istat : frenata produzione indusTriale - -1 - 2% : La frenata congiunturale, comunque, non è un caso isolato in Europa, dal momento che anche grandi paesi come Germania e Spagna hanno conosciuto una battuta d'arresto - Non arrivano grandi notizie sul ...

Brusca frenata per l'economia tedesca. Giù gli ordinativi indusTriali : ROMA - Ordini in calo per l'industria tedesca. Secondo l'istituto di statistica Destatis, nello scorso aprile si è registrata una flessione di nuovi ordinativi del 2,5% rispetto al mese precedente ...

Giappone - netta frenata produzione indusTriale aprile - dubbi su... : cresciuta molto meno delle attese la produzione industriale Giapponese in aprile, rafforzando i timori sulle prospettive dell'economia dopo la contrazione registrata nel primo trimestre.

IndusTria USA - i prezzi frenano oltre attese : Teleborsa, - frenano e più del previsto i prezzi praticati all'Industria americana nel mese di aprile. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano , BLS, , i prezzi alla produzione sono aumentati ...

Spagna - frena ancora l'indusTria a febbraio : Teleborsa, - l'industria spagnola subisce uno stop nel mese di febbraio. Gli ordini hanno registrato un calo dell'1,1% su base mensile dopo il - 0,9% rivisto di gennaio. Su base annua il dato al netto ...

PIL italiano - ConfindusTria mette in guardia : "In frenata nel primo trimestre" : Possibile frenata del PIL italiano nel primo trimestre anche se il trend resta positivo. A zavorrare l'economia tricolore, la produzione industriale in calo e ancora la flessione dell'export e il

PIL italiano - ConfindusTria mette in guardia : In frenata nel primo trimestre : D'altra parte, quanto sarebbe costato non intervenire? I salvataggi bancari hanno ridotto una fonte di rischi e contenuto gli effetti negativi sull'economia : il loro impatto e' stato certamente ...

Pil - ConfindusTria : possibile frenata del Pil nel primo trimestre : Roma, 18 apr. , askanews, In Italia possibile frenata del Pil nel primo trimestre ma il trend resta positivo. A pesare sono il ribasso della produzione industriale, la flessione dell'export e il ...