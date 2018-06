Tria | calo debito necessario per mantenere la fiducia dei mercati

Def - Tria : non mettere a repentaglio calo debito : Roma, 19 giu. , askanews, Il quadro macroeconomico del Def indica che il debito 'inizierebbe un percorso discendente, un'evoluzione che è bene non mettere a repentaglio' perché 'una dinamica ...

IndusTria : fatturato in aumento ad aprile - ordinativi in calo : La moderata crescita di marzo e aprile non basta a invertire la tendenza di breve periodo del fatturato che, nella media degli ultimi tre mesi, continua a registrare una flessione congiunturale. Ad ...

Italia - ad aprile produzione indusTriale in calo oltre le attese : Teleborsa, - Ad aprile 2018 diminuisce la produzione industriale in Italia che registra una battuta d'arresto dopo mesi positivi, tornando sui livelli di febbraio 2018. Nello stesso mese flessioni ...

Francia - ancora un calo per la produzione indusTriale : Nuovo calo per la produzione industriale francese. Nel mese di aprile, l'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato una discesa dello 0,5%, peggio di marzo quando c'era stato un

IndusTria - Istat : ad aprile prezzi produzione in calo : Ad aprile 2018 si stima una diminuzione dello 0,4% su marzo dell'indice dei prezzi alla produzione dell'Industria. Su base annua si registra invece un aumento dell'1,3%. Lo rileva l'Istat. Sul mercato ...

IndusTria - prezzi produzione in calo : 11.32 Ad aprile i prezzi alla produzione Industriale registrano un calo dello 0,4% su base mensile e un aumento dell'1,3% su base annua. Lo comunica l'Istat. Il dato congiunturale giunge dopo una serie di variazioni positive o nulle dal luglio 2017. Sul mercato interno i prezzi alla produzione segnano -0,7% rispetto al precedente mese di marzo e +1,4% rispetto ad aprile 2017. Sul mercato estero il dato congiunturale registra un lieve aumento ...

SEA Milano DEEJAY TRI - attesi 2.700 partecipanti alla grande festa del Triathlon all’Idroscalo di Milano : Sabato 19 e domenica 20 maggio torna l’avvincente due giorni di nuoto, ciclismo, corsa. Tra i campioni in gara anche Daniel Fontana e Dario Chitti Ben 2.700 appassionati triatleti, di cui 2.000 per le gare Olimpico e Sprint, 300 per il Super Sprint e 400 per le gare Kids, raggiungeranno sabato 19 e domenica 20 maggio l’Idroscalo di Milano per la seconda edizione di SEA Milano DEEJAY TRI. Questi i numeri che confermano il successo della ...

Arrestato l'ex presidente di SicindusTria Antonio Calogero Montante : La Polizia di Stato di Caltanissetta ha Arrestato, con altre cinque persone, l'ex presidente di Sicindustria Antonio Calogero Montante, attualmente presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta e presidente di Retimpresa Servizi di Confindustria Nazionale. Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, di essersi associati allo scopo di commettere più delitti contro la pubblica amministrazione e di accesso abusivo a sistema ...

Germania - nuovo e inatteso calo ordini indusTria a marzo -0 - 9% : Roma, 7 mag. , askanews, Terzo mese consecutivo di calo degli ordini per l'industria in Germania, un meno 0,9 per cento a marzo, secondo l'agenzia federale di statistica, Destatis, che delude le ...

Germania - ordini indusTria ancora in calo : Teleborsa, - Calano più delle attese gli ordinativi all'industria in Germania. Nel mese di marzo, si è registrato una discesa dello 0,9% rispetto al calo dello 0,2% rivisto di febbraio , +0,3% la ...

