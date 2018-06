Treno Milano-Parigi in cabina super comfort | bagno privato con doccia e kit di biancheria

(Di martedì 19 giugno 2018) Le carrozze notturne dei treni Thello, società controllata da Trenitalia, si rifanno il look con un un restyling sulla flotta di 45 carrozze. Sulla tratta che collega Venezia,c'è una novità: sarà possibile viaggiare in tutta comodità grazie allaPremium,...

Milano: uomo muore travolto da Treno a Rogoredo: Milano, 4 gen. (AdnKronos) - Un uomo, la cui identità non è stata ancora diffusa, è morto investito da un treno alla stazione Rogoredo, in via Cassinis a Milano. E' accaduto alle 8.35 rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza e urgenza. Verosimilmente potrebbe essersi trattato di un gesto vol

Milano - travolta da Treno: muore 28enne: 23.26 Una donna di 28 anni è morta travolta da un treno a forte velocità. E' successo vicino alla stazione ferroviaria di Melegnano,nella zona in cui nel marzo 2017 erano state installate più barriere anti-attraversamento dei binari. La giovane è morta sul colpo. Inizialmente si è pensato a un suicidio, ma le indagini hanno portato a una serie di ipotesi, compresa quella di un incidente. Domani proseguiranno gli accertamenti e le verifiche.

Milano-Roma Alta Velocità/ Stop Treno 350 chilometri orari: chiuso il progetto Trenitalia: Ministero dei trasporti e agenzia per la sicurezza bocciano il progetto che voleva permettere ai treni Alta Velocità i 350 chilometri orari, ma è stato deciso non valga la pena(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 11:17:00 GMT)

Treno deragliato a Lodi - circolazione bloccata sulla linea Milano-Piacenza: Lodi, 16 maggio 2018 - Un Treno è deragliato e perde gasolio appena fuori la stazione di Lodi, verso Milano. I treni sulla linea che collegano Lodi con Milano, Mantova, Cremona e Piacenza sono stati ...

Locomotiva di un Treno merci deraglia a Lodi. Treni bloccati e ritardi tra Milano e Piacenza

Trenord - schiaffi al CapoTreno - sassate ai vagoni/ Aggressioni su Milano-Como: pressing su Fontana: "agisca": Trenord, aggredita Capotreno sulla linea Milano-Como. Un treno a Greco Pirelli è stato invece colpito dal lancio di alcuni sassi. Nessun ferito per fortuna(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 19:27:00 GMT)