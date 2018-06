Tre Italia | ritorna la ALL-IN Master Digital con 30 GB di internet a 10 euro al mese

Trenitalia : Thello - carrozze rinnovate per i Treni notte tra Italia e Francia : "trenitalia, con un'offerta sempre più capillare e competitiva, è consapevole del valore che il turismo rappresenta per il nostro Paese e di quanto nel suo complesso incida sulla nostra economia in ...

Trenitalia : Thello punta 3 - 5 mln per rinnovare look Treni notte : Milano, 19 giu. (AdnKronos) - Thello, società controllata al 100 per cento da trenitalia, investe tre milioni e mezzo di euro per rinnovare il look dei treni notte che collegano Italia e Francia. La presentazione del progetto si è tenuta questa mattina durante una conferenza stampa alla Stazione Cen

Allerta Meteo - bollettino Estofex ancora esTremo per il Sud Italia : forte maltempo - rischio alluvioni lampo e tornado : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 fino alle 8 del mattino di domani Mercoledì 20 giugno per i Balcani, l’Italia Meridionale e la Turchia, soprattutto per precipitazioni eccessive e raffiche convettive di vento. Sono possibili anche grandine di grandi dimensioni sui Balcani e trombe marine vicino alle coste. Una forte dorsale si sta sviluppando nell’Europa centrale. Il confine tra le ...

L’app Radio Italia FM permette di ascoltare le radio italiane in sTreaming con ricerca per genere musicale : radio Italia FM è un'applicazione che permette di ascoltare le radio Italiane in streaming in qualsiasi luogo, con la possibilità di salvare le stazioni radio preferite. L'app offre la possibilità di impostare una sveglia e un intervallo per lo spegnimento da 5 minuti a 6 ore e dal menu laterale è possibile effettuare la ricerca delle stazioni per genere musicale. L'articolo L’app radio Italia FM permette di ascoltare le radio Italiane in ...

Pentathlon - Finali Coppa del Mondo Astana 2018 : i favoriti delle Tre gare - Italia da outsider : Astana è pronta ad ospitare le Finali della Coppa del Mondo di Pentathlon moderno: in Kazakistan i migliori interpreti di questo sport si daranno battaglia per una vittoria di prestigio, dato il field dei partecipanti. Saranno al via cinque azzurri, anche se non godranno dei favori del pronostico, almeno per quanto visto nelle ultime uscite. Nella finale femminile, che si disputerà venerdì 22, la magiara Tamara Alekszejev proverà a centrare il ...

Salvini che scommette sulla pancia degli italiani menTre si mangia Di Maio : (Foto: Lapresse) A che gioco sta giocando Matteo Salvini? Risposta: a un gioco molto vantaggioso. Perché è di quelli che gli scienziati definirebbero “win win”: comunque vada, sarà (un) successo. Ma solo per se stesso. Non, come vorrebbe la teoria dei giochi, per tutti i soggetti coinvolti nella disavventura di governo. La strategia: fornire, una dietro l’altra, senza sosta, presunte “risposte” al Paese (per ora solo risposte, l’unico atto ...

Svizzera - per governo timori su Italia poTrebbero innescare salita... : L'incertezza politica che circonda il nuovo governo anti-establishment Italiano potrebbe accumulare rinnovate pressioni rialziste sul franco svizzero e danneggiare la crescita economica del paese, secondo il ...

Beach Volley : Tre coppie italiane in campo a Singapore : Singapore- Al via la tappa del World Tour 2 stelle di Singapore. Il torneo si svolgerà dal 21 al 24 giugno 2018 e negli ultimi giorni sono stati ufficializzati i nomi delle tre coppie italiane che ...

Enciclopedia italiana Treccani - una storia della musica fra emozioni e pensieri : L’Istituto della Enciclopedia italiana vanta la pubblicazione di opere grandiose e durature: la Enciclopedia italiana – la cosiddetta Treccani (dal nome del fondatore, il conte Giovanni Treccani) avviata nel 1929 – e il Dizionario biografico degli italiani, varato nel 1960. Alla Enciclopedia si sono aggiunte, sull’arco dei decenni, alcune ampie appendici a loro volta articolate in più volumi. L’ottava e nona appendice portano il ...

Pallanuoto femminile - Italia-Cina 8-7 : il Setterosa vince la prima delle Tre amichevoli : Il Setterosa ha vinto la prima delle tre amichevoli contro la Cina in preparazione agli Europei di Barcellona: a Firenze la nazionale italiana di Pallanuoto femminile si è imposta sulla selezione asiatica per 8-7 rimontando negli ultimi minuti. Le cinesi infatti erano avanti 7-6, poi a 4’20” è arrivato il pari di Bianconi. Rete decisiva a 2’22” dal termine di Picozzi, unica in vasca a mettere a segno una doppietta. Le ...

Rugby - passi avanti per l’Italia nel ranking mondiale : gli azzurri salgono in Tredicesima posizione : L’ItalRugby ha guadagnato una posizione nel ranking mondiale, salendo al tredicesimo posto Rientrata oggi in patria dalla tournée estiva in Giappone, l’Italia di Conor O’Shea ha potuto registrare in giornata un passo avanti nel ranking internazionale di World Rugby, pubblicato come ogni lunedì sul sito di World Rugby, la federazione internazionale. Gli azzurri sono risaliti in tredicesima posizione (72.56 il rating) grazie al successo ...

Cercasi dottori italiani : olTre 600 opportunità in tutta Europa : Mentre in Italia medici ed infermieri fanno fatica a trovare un posto di lavoro stabile, in Europa sono moltissime le opportunità per chi non si fa spaventare dalla...

Pavia - arrestato un italiano punto di riferimento per Tre gruppi criminali : Pavia, arrestato un italiano punto di riferimento per tre gruppi criminali Da febbraio 2017 avevano messo a segno 94 colpi, tra la zona della Brianza e la provincia di Reggio Emilia Continua a leggere L'articolo Pavia, arrestato un italiano punto di riferimento per tre gruppi criminali proviene da NewsGo.

Specie aliene : su un totale di 3334 presenti in Italia - olTre 400 sono considerate invasive : Le Specie aliene invasive rappresentano una delle principali minacce per la biodiversità globale e per il funzionamento degli ecosistemi, causano elevati costi economici e impattano sulla nostra vita e sulla nostra salute. Il responsabile di questa minaccia è l’uomo che, in modo volontario o occasionale, trasporta Specie in aree diverse da quelle di origine. Per frenare le invasioni biologiche, l’Unione Europea ha adottato un regolamento che ha ...