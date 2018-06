Travolta da una valanga di soldi

huffingtonpost

(Di martedì 19 giugno 2018) Questo libro probabilmente non sarebbe mai finito nella mia libreria se una mia amica non avesse insistito nello spingermi a leggerlo dicendomi a più riprese che vi trovava molte similitudini tra me e la protagonista. E io lì a chiedermi, ma cosa potrò mai avere in comune con una vecchina di settant'anni? Poi ho riflettuto sul fatto che tre dei miei migliori amici hanno settantadue, settantuno e ottanta anni e alla fine ho ceduto a questo benedetto "6 Milionaria! La vera storia di una vincita al SuperEnalotto" (Aporema Edizioni, 2018).Sono certo molti di voi, abituali frequentatori di questa rubrica, si staranno domandando come mai non ho indicato fin da principio il nome dell'autore, o meglio dell'autrice. Beh la risposta è semplice: non ho un nome da darvi!Questo libro è stato scritto da Maria, che per privacy, dopo aver azzeccato un incredibile sei ...