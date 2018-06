Trapani Calcio | Angelo Todaro proporrà a Morace la gestione congiunta fino al 31

Trapani Calcio : si fa avanti un imprenditore romano che - per il momento - resta anonimo : Trapani Calcio, qualcosa si muove. Mentre da un lato sembra sfumata la possibilita' di una trattativa [VIDEO] con la cordata capeggiata dall'editore Peppe Bologna, prende corpo la seconda ipotesi, quella di un gruppo imprenditoriale la cui identita' non è nota e la cui manifestazione d'interesse, però, è stata confermata dall'attuale proprieta' della societa' granata. Al momento sarebbe l'unica possibilita' concreta di intavolare una trattativa. ...

Elezioni - Peppe Bologna sul Trapani Calcio : Prosegue la trattativa : 'La trattativa relativa all'ipotesi di cessione del Trapani Calcio continua'. Così dichiara l'imprenditore Peppe Bologna, candidato sindaco di Trapani alle amministrative del 10 giugno. Bologna ha ...

Trapani Calcio - tornano le ombre : Bonometti non è interessato : Gli entusiasmi generati tra i tifosi del Trapani, dopo l'indiscrezione relativa ad una cordata [VIDEO] capeggiata dall'imprenditore lombardo Marco Bonometti, si sono raffreddati quasi subito. Le parole di Rinaldo Sagramola, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, lasciano spazio a pochi dubbi: in questo momento nessuno si è fatto avanti per rilevare la societa' granata dalle mani della famiglia Morace. Lo stesso Sagramola sta ...

Trapani Calcio - ipotesi Marco Bonometti per rilevare la società : L'ancora di salvezza per il Trapani Calcio potrebbe chiamarsi Marco Bonometti. Dopo due giorni di indiscrezioni, l'unica certezza è il cambio di proprieta' necessario per prore l'attivita' del club se consideriamo che, entro il prossimo 30 giugno, la squadra va iscritta al campionato di Serie C. Vittorio Morace, patron granata per oltre 12 anni, ha reso nota la sua decisione di mollare le redini [VIDEO]. L'imprenditore bresciano Marco Bonometti, ...

Trapani Calcio - la smentita di Sichera : 'nessun incarico da Peppe Bologna' Video : Sono giorni difficili per il Calcio trapanese, qualcosa di gia' vissuto 13 anni fa quando l'ex presidente Nino Birritella aveva messo in vendita il Trapani Calcio e, dopo settimane di indiscrezioni e trattative, la societa' era finita nelle mani dell'armatore napoletano Vittorio Morace. Dopo 12 anni, Morace ha deciso di lasciare il testimone [Video]. Una scelta forzata quella dell'anziano imprenditore, dettata dai problemi giudiziari che lo ...

Trapani Calcio - società in vendita : l'imprenditore Bologna 'sonda il terreno' Video : Finisce un'epoca gloriosa [Video], la migliore della storia ultracentenaria del Trapani Calcio in cui la societa' siciliana ha conosciuto anche il campionato di Serie B. Quattro stagioni con una Serie A sfiorata e persa nella finale dei play off. Dopo 12 anni, il comandante Vittorio Morace lascia ufficialmente le redini della societa', una decisione che era nell'aria da mesi, da quando lo stesso numero uno granata aveva annunciato lo scorso ...

Trapani Calcio - Calori : 'Voglio una risposta importante - ci siamo preparati bene' - Magazine Pragma : LE PAROLE DELL'ALLENATORE DEL Trapani Calcio 'Scienza sta facendo un ottimo lavoro. Lui gioca spesso con il 3-4-1-2. Sounas ha qualità e si mette spesso a centrocampo. Noi la stiamo preparando molto ...