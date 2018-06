Transessualità | Oms la rimuove dalla lista delle malattie mentali Esulta Arcigay | “Ora

L'Oms toglie la Transessualità dalla lista delle malattie mentali : L'Organizzazione mondiale della sanità ha tolto la transessualità dalla lista delle malattie mentali. L'Oms ha pubblicato la nuova classificazione delle malattie che...

L'Oms toglie la Transessualità dalla lista di malattie mentali - : Per l'organizzazione di base a Ginevra, "è chiaro che non è un disordine mentale, quindi, classificare la transessualità così può causare un enorme stigma per persone che sono transgender". Gioiscono ...

Sanità : l’OMS rimuove la Transessualità dalla categoria dei disturbi mentali : La transessualità non è più classificata come disturbo mentale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Nell’International Classification of Diseases, la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, giunta all’11ª edizione (sarà presentata all’Assemblea mondiale della Sanità nel maggio 2019 per l’adozione da parte degli Stati membri per poi diventare effettiva dall’1 gennaio 2022) ...

L’Oms rimuove la Transessualità dalla lista delle malattie mentali : L'OMS ha spiegato che "è ormai chiaro che non si tratti di una malattia mentale e classificarla come tale può causare una enorme stigmatizzazione per le persone transgender".Continua a leggere

OMS toglie Transessualità da lista malattie mentali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

L’Oms rimuove la Transessualità dalla lista delle malattie mentali : L’Oms rimuove la transessualità dalla lista delle malattie mentali L’OMS ha spiegato che “è ormai chiaro che non si tratti di una malattia mentale e classificarla come tale può causare una enorme stigmatizzazione per le persone transgender”.Continua a leggere L’OMS ha spiegato che “è ormai chiaro che non si tratti di una malattia mentale e […] L'articolo L’Oms rimuove la transessualità dalla lista delle ...