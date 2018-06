Tra Roma e Berlino forse non c'è ancora un asse - ma inizia a somigliargli molto : forse non è, come scrive “Libero”, che Giuseppe Conte “è andato a baciare la pantofola” ad Angela Merkel, ma è vero che il vertice tra i due capi di governo, a Berlino, non ha visto un ministro dell’interno, italiano o tedesco che sia, dettare la linea sui migranti. Al contrario: Conte ha spiegato bene che senza un accordo a livello europeo ne andrà sia della soluzione del problema, sia ...

Roma - una citta davvero bestiale : i cinghiali sono sempre in sTrada : Via delle Benedettine è una di quelle strade di edilizia residenziale che, in una botta di ottimismo, potremmo definire «ridente». Immersa nel parco naturale dell'Insugherata, a due passi da via ...

Roma - droga e usura con metodi mafiosi : 58 arresti - sequesTrati beni per 7 milioni al boss Gambacurta : Metodo mafioso: traffico di droga, riciclaggio, usura, estorsioni, sequestro di persona. Tutto ciò con l'aggravante delle modalità mafiose: è scattata una vasta operazione dei Carabinieri di Roma e ...

Droga e usura - 58 arresti Tra Roma - Sardegna - Molise - Piemonte e Spagna : Imponente operazione dei carabinieri contro un gruppo criminale egemone a Montespaccato, periferia ovest della Capitale. I capi d'accusa sono anche di riciclaggio, estorsioni e sequestro di persona, con l'aggravante delle modalità mafiose. Sequestrati beni per 7 milioni di euro

Roma - Cassia Bis : donna si lancia da cavalcavia e cenTra furgone/ L'autista ricoverato al "Gemelli" : Roma, donna si getta da cavalcavia sulla Cassia bis: finisce su un furgone, morta sul colpo. Autista in gravi condizioni dopo maxi incidente per evitare il corpo.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 00:45:00 GMT)

Roma - cinghiali mangiano Tra i cassonetti. ‘Vengono dal parco gestito dalla Regione’. “È compito del Comune pulire le sTrade” : È il “cinghiale randagio” che rovista nei cassonetti l’ultima frontiera della “fattoria Roma”. Claudia Daconto, giornalista ed esponente renziana del Pd, ha reso virale la foto di alcuni suini che rovistavano nell’immondizia abbandonata ai bordi di alcuni cassonetti in una via del quartiere Monte Mario. Un’immagine non proprio inedita nella Capitale, specie sul fronte nord-ovest, dove ogni giorno i cinghiali escono dal parco dell’Insugherata e ...

Travolta da auto pirata a Roma - morta ragazza : Travolta da auto pirata a Roma, morta ragazza Per il ragazzo alla guida della macchina cambia il capo di imputazione in omicidio stradale. Il 29enne era stato fermato dalla polizia locale Parole chiave: omicidio_stradale ...

Stadio Roma - Invimit si fa avanti : 'Lo Stato può subenTrare a Parnasi' Raggi riconvocata dai pm : 'Nel futuro di questa città, certo, ci sarà lo Stadio della Roma. Se la procedura, come crediamo, risulta corretta, potrà andare avanti. Abbiamo deciso di riverificare alcuni passaggi nodali, perché i ...

Calciomercato 2018 - tutte le Trattative. Roma scatenata - Inter su Dembelé : La Roma va forte su Pastore e dialoga con l'Inter per la cessione di Nainggolan. La Juventus non molla Cancelo e come alternativa tiene in caldo la pista Matteo Darmian. Walter Sabatini è il nuovo ...

Roma : writer Marz ancora a segno - imbrattata lapide Trastevere : Roma: vandalizzata lastra funeraria Lucia Settimia Patabiniana Balbilla Roma – Di seguito quanto denunciato dalla pagina Facebook info.Roma.it. “Una lastra funeraria Romana decora da secoli l’angolo di una palazzo a Piazza San Callisto, a Trastevere. La scritta ricorda Lucia Settimia Patabiniana Balbilla ed è stata vandalizzata senza alcun motivo dal writer Marz, come per la vicina Fontana rionale (il 17 aprile scorso) e la ...

Roma - Eusebio Di Francesco rinnova : è ufficiale/ ConTratto fino al 2020 - Monchi : "coltiveremo nostri sogni" : Roma, Eusebio Di Francesco rinnova: è ufficiale. Contratto fino al 30 giugno 2020 per il tecni abruzzese, le parole di James Pallotta e del diesse Monchi(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 17:34:00 GMT)

