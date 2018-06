Toyota C-HR Hybrid | setup | tecnologia e infotainment CR OnBoard

chimerarevo

: .@alo_oficial vince la @24hoursoflemans ?????? Con lo spagnolo anche @Sebastien_buemi e @kazuki_info ???????? Arrivo in pa… - SkySportF1HD : .@alo_oficial vince la @24hoursoflemans ?????? Con lo spagnolo anche @Sebastien_buemi e @kazuki_info ???????? Arrivo in pa… - toyota_italia : Passione, innovazione e determinazione portano l'ibrido Toyota alla vittoria. Il Toyota Gazoo Racing vince l'86esim… - CastaDivaComo : RT @toyota_italia: Toyota domina #LeMans24 al primo e al secondo posto, dopo averci regalato 24 ore di emozioni da ibrido. Grazie a @Toyota… -

(Di martedì 19 giugno 2018) In collaborazione con Tirrenia Auto, nasce CR: vi parleremo dellaa bordo delle auto,. Non la solita rubrica che trovate online! La prima puntata della rubrica è dedicata allaC-HR, un vero gioiello che però… guardate il video per scoprire la nostra opinione!