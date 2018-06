' Torture in Libia e traffico di esseri umani' | 19enne condannato a 10 anni

Migranti - “patto criminale tra Italia e Libia : nei lager sul Mediterraneo Torture - stupri e schiavi. L’Europa apra gli occhi” : L’inferno esiste ed è in Libia. Dove centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini vengono ogni giorno torturati nel fisico e annientati nella mente. Proprio come nei campi di concentramento nazisti. Sepolti vivi e dimenticati in quell’enorme buco nero che è diventata la Libia dopo gli accordi dell’estate 2017 tra il governo Italiano guidato da Paolo Gentiloni e quello di Fayez Al Sarraj. Quell’intesa, definita “disumana” dalle Nazioni Unite, ...