ilfattoquotidiano

: Torino, corruzione in procura: 7 accusati. “Carabiniere forniva assistiti a penalista in cambio di lavoro per i fig… - fattoquotidiano : Torino, corruzione in procura: 7 accusati. “Carabiniere forniva assistiti a penalista in cambio di lavoro per i fig… - Cascavel47 : Torino, corruzione in procura: 7 accusati. “Carabiniere forniva assistiti a penalista in cambio di lavoro per i fig… - TutteLeNotizie : Torino, corruzione in procura: 7 accusati. “Carabiniere forniva assistiti a penalista in… -

(Di martedì 19 giugno 2018) È chiusa l’inchiesta che sta facendo mormorare magistrati, forze dell’ordine e dipendenti all’interno delladi, ma anche moltissimi penalisti del foro. Martedì pomeriggio dal palazzo di giustizia sono partiti gli avvisi di conclusione delle indagini nei confronti di sette persone accusate a vario titolo diin atti giudiziari. L’inchiesta ruota attorno a Pierfranco Bertolino, un noto, e Renato Dematteis, appuntato dei carabinieri che fino a pochi mesi fa era in forza nell’aliquota di polizia giudiziaria della. La vicenda, a lungo oggetto di chiacchiere e pettegolezzi nei corridoi della, assume ora un quadro più preciso in cui emergono scambi di favori e indagini gestite in barba ai codici di procedura e alle circolari organizzative. Bertolino, difeso dalle colleghe Erika Gilardino e Donatella Mondini, e Dematteis, assistito ...