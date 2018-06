Torino | a processo per molestie sessuali l' ex presidente dell' Autoclub storico italiano

Torino - Chiara Appendino verso il processo per falso in atto pubblico : Nuove accuse gravano sulla sindaca di Torino, Chiara Appendino: la procura del capoluogo piemontese ha chiuso l’indagine sul caso Ream, relativa alla cancellazione di un debito di 5 milioni di euro dal bilancio 2016 del Comune di Torino. La Procura ha ipotizzato il reato di falso in atto pubblico e di abuso d’ufficio per la sindaca Appendino, per l’assessore al Bilancio Sergio Rolando e per Paolo Giordana, ex capo di Gabinetto della sindaca. Nei ...

Ruby ter - Silvio Berlusconi rischia un altro processo : la procura di Torino chiede il rinvio al giudizio : Silvio Berlusconi rischia un altro processo. La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio dell’ex premier nell’ambito del processo Ruby ter. Berlusconi è accusato di corruzione in atti giudiziari. Il pm Laura Longo ha chiesto anche il rinvio a giudizio per Roberta Bonasia, ex infermiera di Nichelino poi diventata modella e soubrette, coinvolta anche lei nello scandalo delle cene a luci rosse di Arcore: è accusata accusata di ...