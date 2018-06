Tiro con l’arco | Giochi del Mediterraneo 2018 | il calendario completo Programma | orari e

Tiro con l’arco – Giochi del Mediterraneo : l’Italia pronta per volare a Tarragona : Gli azzurri pronti per i Giochi del Mediterraneo. La Nazionale Italiana si presenterà ai Giochi del Mediterraneo con sei atleti della divisione olimpica, l’unica ammessa nella competizione esattamente come ai Giochi Olimpici La Nazionale italiana di Tiro con l’arco è pronta per volare a Tarragona, in Spagna, per i Giochi del Mediterraneo. Il programma della disciplina è compresso in tre giorni dal 22 al 24 giugno, a partecipare, come alle ...

Tiro con l’arco – Giochi della Gioventù – Trofeo Pinocchio : successo del Veneto : Vince il Veneto davanti a Piemonte e Toscana. Allo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno conquista il primo gradino del podio del “Trofeo Pinocchio” – Finale Nazionale dei Giochi della Gioventù 2018 la squadra del Veneto, davanti al Piemonte e ai campioni uscenti della Toscana Con la regia degli Arcieri Piceni, il supporto del Comitato Regionale Fitarco Marche, il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno e della Regione ...

Agricoltura italiana sotto Tiro - Centinaio : "Contrattaccare" : Turismo ed enogastronomia nello stesso ministero per "presentare insieme quanto di bello e di buono c'e' in Italia". 16 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Tiro con l'arco - Coppa del Mondo Salt Lake City 2018 : azzurri in cerca di riscatto - Mauro Nespoli e Vanessa Landi pronti al grande acuto : La federazione ha scelto comunque di portare le punte in Coppa del Mondo, infatti a Salt Lake City troveremo in gara Mauro Nespoli e Vanessa Landi, che hanno delle ottime possibilità di salire sul ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Salt Lake City 2018 : azzurri in cerca di riscatto - Mauro Nespoli e Vanessa Landi pronti al grande acuto : Martedì 19 giugno prenderà il via la a Salt Lake City la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. L’Italia, rimasta a boccia asciutta nell’ultima appunto ad Antalya, cercherà di riscattarsi negli Stati Uniti e tornare sul podio. La squadra azzurra non sarà però al completo, visto che alcuni dei nostri portacolori saranno impegnati ai Giochi del Mediterraneo (clicca qui per l’elenco dei convocati). La federazione ha ...

Pechino Express 7/ Filippo Magnini annuncia il riTiro "Devo difendermi". Il pubblico contro la Brigliadori : Pechino Express 7 torna in onda il prossimo autunno con nuove coppie di concorrenti ma ecco i primi problemi tra la Brigliadori e il ritiro di Filippo Magnini(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 14:03:00 GMT)

Tiro con l’arco – Tutti gli italiani convocati per la Coppa del Mondo : La terza tappa della Coppa del Mondo si disputerà a Salt Lake City, ecco gli azzurri convocati Dal 19 al 24 giugno è in programma a Salt Lake City (USA) la terza tappa di Coppa del Mondo. Lo staff azzurro ha deciso i convocati per le sfide statunitensi. Le scelte dei titolari sono state dettate anche dal concomitante impegno internazionale che vedrà l’Italia della divisione Arco Olimpico impegnata ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona ...

La Comedie francaise. Macron fa pace con Conte. Ok di Salvini che sposta il Tiro sulle ong : Dopo quasi tre giorni di 'Comedie francaise', si chiude lo scontro tra Italia e Francia sull'immigrazione. Giuseppe Conte conferma il bilaterale di domani con Emmanuel Macron, il quale stanotte lo ha chiamato, ha preso le distanze dalle accuse arrivate dal suo partito En Marche verso il governo di Roma ("Vomitevole") e ha inquadrato tutta la querelle su binari di "pragmatismo collaborativo", riferiscono alte fonti istituzionali. Matteo Salvini, ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : nel trap misto secondi Buccolieri-Stanco - terzi Pellielo-Rossi : Si chiude in maniera quasi perfetta la tappa maltese di Coppa del Mondo di Tiro a volo: a Siggiewi nella gara del trap misto l’Italia piazza ben due coppie sul podio: Emanuele Buccolieri e Silvana Stanco chiudono al secondo posto dopo aver vinto le eliminatorie, mentre Giovanni Pellielo e Jessica Rossi salgono sul terzo gradino del podio. Vittoria per Slovacchia 1 di Zuzana Rehak Stefecekova ed Erik Varga. Dopo le eliminatorie, vinte da ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Salt Lake City. Ci sono Nespoli e Landi : La Coppa del Mondo 2018 di Tiro con l’arco farà tappa a Salt Lake City (USA) dal 19 al 24 giugno. L’Italia sarà presente al terzo appuntamento stagionale e sono stati ovviamente chiamati in causa gli azzurri meglio piazzati nelle varie classifiche e ancora in corsa per la qualificazione alla Finale di Samsun in programma a settembre. Nell’arco olimpico maschile si punterà su Mauro Nespoli, terzo in classifica generale, che sarà ...

Marion Bartoli - il riTiro è definitivo : i continui problemi fisici le negano il sogno di tornare in campo : Marion Bartoli ha annunciato il ritiro definitivo dal mondo del tennis. Dopo aver provato a ritornare in campo, la tennista francese si è dovuta arrendere ai continui problemi fisici Nei mesi scorsi, Marion Bartoli aveva stupito il mondo del tennis con delle dichiarazioni forti, ma dette con una tale sicurezza che avrebbe convinto tutti. La tennista francese aveva annunciato il suo clamoroso ritorno in campo, dopo anni nei quali ha affrontato un ...

Tiro con l’arco - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Gli azzurri cercano la doppietta nelle gare a squadre : L’Italia del Tiro con l’arco è pronta a confermarsi ai vertici ai Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) gli azzurri proveranno a ripetere la grande prestazione del 2013, quando conquistarono sei medaglie, di cui due d’oro. Assisteremo a quattro gare: individuale e a squadre per entrambi i sessi. Al maschile troveremo per due terzi la squadra campione del mondo in carica con Marco Galiazzo e David Pasqualucci, che verranno affiancati ...

Tiro a volo - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Giovanni Pellielo e Jessica Rossi per il bottino pieno : Resi noti i nomi dei quattro atleti di Tiro a volo che faranno parte della numerosa spedizione tricolore ai Giochi del Mediterraneo in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. Inserite nel programma soltanto le gare di fossa olimpica maschile e femminile, escluse dunque rispetto all’edizione precedente le categorie skeet e double trap maschile. Giovanni Pellielo, oltre che punto di riferimento della Nazionale italiana ...

Ciclismo - conclusi i test medici di Fabio Aru : alcune intolleranze alimentari alla base del riTiro dal Giro : Fabio Aru ha concluso gli screening medici svolti dopo il Giro d’Italia, in evidenza alcune intolleranze alimentari che possono averlo spinto al ritiro E’ tornato ieri in bicicletta Fabio Aru, a due settimane dal Giro d’Italia abbandonato nel corso della penultima tappa. Il corridore sardo ha ripreso gli allenamenti dopo un periodo di riposo, durante il quale si è sottoposto ad alcuni controlli medici utili per valutare a fondo ...