TG RDN del 19 06 18

TG RDN del 15/06/18 : STADIO ROMA, RAGGI INCONTRA BALDISSONI: VOGLIAMO PROSEGUIRE Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha incontrato questa mattina in Campidoglio il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, per fare il punto sul progetto dello stadio dopo l’inchiesta della Procura di Roma che ha portato all’arresto di nove persone tra cui il costruttore Luca Parnasi, il presidente di Acea, Luca Lanzalone, e i consiglieri regionali Michele Civita ...

TG RDN del 14/06/18 : DOMANI INTERROGATORI SU STADIO ROMA, RAGGI: PARTONO QUERELE Inizieranno domani gli interrogatori di garanzia nell’ambito dell’inchiesta sui presunti metodi corruttivi utilizzati per la costruzione del nuovo stadio della Roma. L’indagine della Procura di Roma ha portato all’arresto di nove persone tra cui il costruttore Luca Parnasi, il presidente di Acea, Luca Lanzalone, e i consiglieri regionali Michele Civita del Pd e ...

TG RDN del 13/06/18 : STADIO DELLA ROMA: 9 ARRESTI, CI SONO PARNASI E LANZALONE Associazione a delinquere, traffico di influenze, emissione di fatture false, corruzione e illecito finanziamento. Sono i reati contestati dalla Procura di Roma nell’ambito dell’indagine sulla costruzione del nuovo stadio della Roma, a Tor di Valle, che ha portato stamani all’iscrizione sul registro degli indagati di 16 persone e all’arresto di nove persone. In ...

TG RDN del 12/06/18 : DROGA, ESTORSIONE E VIOLENZA: 25 ARRESTI IN CLAN ROM A LATINA La Polizia, su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, ha arrestato stamani venticinque persone appartenenti a un clan criminale rom operante nel quartiere Campo Boario di Latina, poiché ritenute responsabili di associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsione, violenza privata, favoreggiamento, riciclaggio e reati elettorali. Oltre 250 gli agenti ...

TG RDN dell’11/06/18 : COMUNALI NEL LAZIO: FLOP M5S, BALLOTTAGGI A VITERBO E FIUMICINO Il Movimento Cinque Stelle sconfitto ovunque, salvo a Pomezia. Avanza il centrodestra, che contenderà al centrosinistra, al ballottaggio del prossimo 24 giugno, Viterbo, Fiumicino, Pomezia, Velletri e Santa Marinella. E’ questo l’esito dell’ultima tornata di elezioni comunali nel Lazio (i votanti sono stati il 69,54% degli aventi diritto). A Viterbo si profila la ...

TG RDN del 08/06/18 : ROMA, GUASTO A METRO B: DISAGI E PAURA TRA PASSEGGERI Disagi e paura questa mattina per i passeggeri della linea B della metro. Un guasto tecnico ha causato l’interruzione del servizio tra le fermate Castro Pretorio e Monti Tiburtini e lungo la diramazione B1 fino alla fermata Ionio. Il guasto, dovuto al distaccamento di un cavo di alimentazione aerea finito sui binari, ha causato scintille. Panico tra i passeggeri rimasti bloccati sulla ...

TG RDN del 07/06/18 : RAGGI ATTACCA ZINGARETTI: NON FA INTERESSI ROMA Duro attacco del sindaco di Roma, Virginia Raggi, all’indirizzo del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Sul tema dei trasporti, Raggi si e’ detta “sconcertata” per la scelta del governatore di mettere a gara le ferrovie ex concesse. Quanto ai rifiuti, la sindaca ha detto che “Roma sta soffrendo. Ama sta facendo il massimo trattandone il piu’ ...

TG RDN del 06-06-18 : UCCISO IN STUDIO MEDICO A ROMA, PAZIENTI SOTTO SHOCK Sono sotto shock i pazienti dello studio medico, a Colli Aniene, dove ieri pomeriggio si e’ consumata la tragedia della morte di un sessantottenne, ucciso nella sala d’attesa da un proiettile esploso per errore da una guardia giurata che si trovava li’ per una visita. Davanti alla porta dello studio, al primo piano del caseggiato in viale Palmiro Togliatti 1640, ...

TG RDN del 05/06/18 : A TECNOPOLO TIBURTINA ARRIVA ‘HYPER CLOUD DATA CENTER’ ARUBA Aruba, società leader nella fornitura di servizi internet e gestione dati, sbarca a Roma, nel Tecnopolo Tiburtino, con il più innovativo Data center d’Italia. La novità e’ stata annunciata questa mattina dal sindaco di Roma, Virginia Raggi e dall’amministratore delegato di Aruba, Stefano Cecconi. Il nuovo ‘Hyper cloud data center’ sorgerà entro ...

TG RDN del 04/06/18 : RAGGI PREPARA LISTA SPESA A CONTE, POTERI E 2 MLD TRASPORTI Dai 2 miliardi di euro destinati alle linee tranviarie e alla linea C della metropoolitana, fino alla concessione dei poteri speciali per Roma. Sono le richieste che il sindaco di Roma, Virginia Raggi, avanzerà al nuovo governo targato Lega e Movimento Cinque Stelle. Il Campidoglio da tempo ha pronta la lista della spesa al Governo. Ufficialmente si parla di “priorità ai ...

TG RDN del 30/05/18 : 2 GIUGNO, GABRIELLI E MARINO: NO TENSIONI PER MANIFESTAZIONI Per la tradizionale parata militare del 2 giugno, e per le altre manifestazioni annunciate dai partiti nel week-end a Roma, “non c’e’ la benché minima preoccupazione di chissà quali pericoli e quali tensioni”. Sono le rassicurazioni arrivate oggi dal Capo della Polizia, Franco Gabrielli, e dal Questore di Roma, Guido Marino. Il Partito democratico scenderà in ...

TG RDN del 29/05/18 : A ROMA PIAZZE PRO E CONTRO MATTARELLA, SUPER LAVORO QUESTURA Giornata di super lavoro per la Questura di Roma alle prese con l’organizzazione delle manifestazioni che si svolgeranno a Roma l’uno e il due giugno. Dopo il sopralluogo in via dei Fori Imperiali, dove si svolgerà la tradizionale parata militare, le forze dell’ordine dovranno prendere decisioni anche sulle manifestazioni convocate dai partiti. Il Partito democratico ...

TG RDN del 28/05/18 : AL VIA PATTUGLIAMENTI CONGIUNTI ITALIA-CINA Poliziotti italiani e cinesi pattuglieranno congiuntamente la Capitale fino al 17 giugno. L’iniziativa e’ stata ufficializzata questa mattina in Piazza Navona durante una cerimonia aperta dalla Fanfara della Polizia di Stato. In uniforme e disarmati, i poliziotti cinesi saranno affiancati da personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, e avranno il compito prevalente ...

TG RDN del 23/05/18 : CAMPIDOGLIO INTITOLERA’ LUNGOMARE OSTIA A FALCONE E BORSELLINO L’Assemblea capitolina, riunita a Ostia in seduta straordinaria, ha approvato oggi una mozione che impegna l’amministrazione a intitolare il lungomare ai magistrati Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. “Questo e’ stato l’unico Municipio sciolto per mafia ed e’ giusto ripartire da qui per affermare che le istituzioni sono dalla parte dei ...