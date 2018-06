Tesla - Musk : abbiamo un sabotatore : ANSA, - NEW YORK, 19 GIU - Il ceo di Tesla, Elon Musk, in una email inviata a tutti i dipendenti afferma di aver scoperto un "sabotatore" all'interno del gruppo. Lo riporta la Cnbc, secondo cui Musk ...

Tesla - l'accusa di Musk dopo gli incidenti : "C'è un sabotatore" : Una mail del ceo ipotizza che una persona all'interno del gruppo avrebbe compiuto "un'azione piuttosto estesa e compromettente". Si tratterebbe di un dipendente al quale era stata negata una promozione. Pochi giorni fa le fiamme sulla Model S di Michael Morris

Tesla licenzia il 9% dei dipendenti - Elon Musk «Nessun problema per Tesla Model 3» - : ...anche agli ideali di Tesla e non solo alle voci di bilancio «Il profitto ovviamente non è ciò che ci motiva' precisando «Ciò che ci spinge è la nostra missione di accelerare la transizione del mondo ...

Tesla Roadster - l’ultima sparata di Musk : “Propulsori-razzo come optional” – FOTO : Ipse dixit: “Il pacchetto opzionale “SpaceX” per la nuova Tesla Roadster includerà 10 piccoli propulsori-razzo disposti attorno all’auto. Questi motori migliorano notevolmente l’accelerazione, la velocità massima, la frenata e le capacità dell’automobile in curva. Forse permetteranno persino a una Tesla di volare …”. Recita così l’ultimo tweet di Elon Musk sulla nuova Roadster. Nelle risposte allo stesso cinguettio, il ...

Tesla Roadster - Musk annuncia lo SpaceX Package : Durante la conferenza annuale con gli azionisti, la stessa dove si è parlato nuovamente della produzione della Model 3 e del debutto della Model Y, Elon Musk ha fornito dettagli inediti anche sulla Roadster.Nuovo allestimento. Presentata come prototipo con consegna prevista nel 2020 e prezzi a partire da circa 200.000 dollari, la Roadster promette prestazioni di assoluto rilievo anche se, finora, non sono stati svelati nel dettaglio i contenuti ...

Tesla - Musk : una moto non è nei piani : ANSA, - NEW YORK, 6 GIU - Tesla non ha bisogno di alcun aumento di capitale. Lo ribadisce Elon Musk, il miliardario visionario alla guida del colosso delle auto elettriche. Nel corso dell'assemblea ...

Elon Musk - molto più di un Reality show : Ashlee Vance scrive la prima biografia tra Tesla - Space X - SolarCity - Hyperloop e il futuro su Marte : E’ arrivata finalmente anche in Italia la prima biografia su Elon Musk, “l’uomo che sta creando il futuro“: il libro del giornalista di tecnologia americano Ashlee Vance è uscito in america nel 2015 e adesso è arrivato anche in Italia con un’edizione aggiornata con un epilogo datato Gennaio 2017 grazie a Hoepli Editore. Il libro (371 pagine, 24,90€) racconta la vita di Elon Musk in modo travolgente e reale: Vance ha ...

La produttività secondo Elon Musk : 7 consigli dal Ceo di Tesla : Bisogna ammetterlo, Elon Musk cento ne pensa e cento ne fa. L'amministratore delegato di SpaceX e Tesla, col pallino delle idee innovative , ricordate il lanciarazzi solo per citare una delle tante ...

Tesla - Musk : "La Model Y sarà svelata il 15 marzo" : L'attesa Tesla Model Y potrebbe essere presentata il prossimo 15 marzo. Questa è almeno la data indicata, tra il serio e il faceto, da Elon Musk nel suo profilo twitter, rispondendo alla domanda di un suo follower. Poco dopo, però, lo stesso numero uno della Casa californiana ha dichiarato che si trattava di uno scherzo "perché le Idi di marzo suonavano bene", pur aggiungendo che potrebbe essere considerato un termine reale, ...

L'Islanda si muove sulle auto elettriche e chiama Musk : "Tesla investa da noi" : BERLINO - L'Islanda punta sugli investimenti di Elon Musk, il creatore e patron di Tesla - le auto elettriche di lusso made in Usa - e fa notare che visto il decollo degli acquisti di auto elettriche ...