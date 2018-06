Terrore ad alta quota | l’ala dell’aereo prende fuoco Panico per la nazionale dell’Arabia

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 giugno 2018) Attimi di paura in fase di atterraggio all’aeroporto di Rostov in Russia per ladi calcioSaudita. Il guasto ad uno dei motori ha provocato un incendio che si è propagato sotto un’ala dell’Airbus A319. Nonostante l’incidente il volo è atterrato regolarmente; per i giocatori sauditi un piccolo brivido prima di disputare il match di Coppa del Mondo contro l’Uruguay in programma mercoledì, 20 giugno. L'articoload, l’ala dell’aereoper ladell’Arabia Saudita proviene da Il Fatto Quotidiano.