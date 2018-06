Terremoto Serie A e Serie B | tutti i club a rischio | più di 10 squadre pensano al

Terremoto Serie A e Serie B - partite sospette e club a rischio fallimento : almeno 5 squadre nei guai - si aprono le porte dei ripescaggi! : Shock in Serie A e Serie B nelle ultime ore, si preannuncia un’estate caldissima con clamorosi ribaltoni e colpi di scena. Sono momenti di grande tensione in casa Parma dopo le ultime notizie che riguarda la promozione nel massimo campionato della squadra di D’Aversa. La nuova indagine della procura federale ha nel mirino Spezia-Parma. La Figc, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, ha aperto un’inchiesta in merito alla ...

Serie B - è Terremoto nei play off : possono slittare Video : La regular season del campionato di Serie B [Video] è finita e non mancano le polemiche come ogni fine campionato italiano che si rispetti. Non soltanto ci sono state tante polemiche relative alla lotta promozione con il Frosinone bloccato in casa da un Foggia che ormai aveva poco o niente da chiedere al campionato e Gilardino, idolo a Parma ma attaccante dello Spezia che ha sbagliato un rigore contro i suoi ex tifosi che lo considerano ancora ...

Terremoto Sicilia : serie di scosse in pochi minuti - la più forte di magnitudo 3.1 : Tre scosse in appena un minuto nel Messinese, cinque in mezz'ora: epicentro nella zona di Fondachelli Fantina. Fortunatamente non sono stati segnalati danni a persone o cose.Continua a leggere

Serie B : Terremoto allenatori - ecco le ultime novità Video : Con il posticipo serale Empoli-Cremonese si chiude la 40a giornata del campionato di Serie B che ha regalato come al solito emozioni a non finire, sia in testa che in coda alla classifica. Per la zona salvezza c'è da registrare la condanna della Ternana e della Pro Vercelli che a questo punto possono sperare solo nell'aggancio ai play out. La Salernitana [Video] conquista la matematica certezza della permanenza, dopo la vittoria contro la Virtus ...

Terremoto Serie C - penalizzazioni a raffica : ribaltoni clamorosi - ecco come cambiano le classifiche : Il Tribunale federale nazionale (Tfn) presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato 6 società di Lega Pro per violazioni CO.VI.SO.C. Il Tfn ha inflitto 10 punti di penalizzazione al Matera (Girone C diSerie C), 6 punti di penalizzazione al Siracusa (Girone C di Lega Pro) e all’Akragas (Girone C di Lega Pro) e 2 punti di penalizzazione a Mestre (Girone B di Serie C), Piacenza (Girone A di Lega Pro) e Gavorrano (Girone A di Lega Pro). Sono stati ...

Serie C - un altro Terremoto : -10 punti al Matera : ROMA - terremoto in Serie C . " Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato 6 società di Lega Pro per violazioni CO.VI.SO.C. Il TFN ha inflitto 10 punti di ...

Terremoto - l Ingv 'Un rimasuglio della serie iniziata ad Amatrice - ma le scosse possono continuare' : ROMA - Dice il sismologo Salvatore Mazza, dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che la scossa del 4.6 di Muccia è il continuo della lunga serie iniziata il 24 agosto 2016 ad Amatrice e ...