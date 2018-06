Ternana | Tremolada vicino al riscatto Nuova idea per la difesa | si chiama Blanchard

Serie B - Perugia- Ternana 2-3 : Montalto e Tremolada firmano la rimonta : PERUGIA - La Ternana fa suo il derby dell'Umbria sbancando il campo del Perugia con il punteggio di 2-3 nel primo posticipo domenicale valido per la 37esima giornata di Serie B . Un successo in ...

DIRETTA / Ternana Cittadella (risultato live 4-1) streaming video e tv : Tremolada show! Citta in 9 : DIRETTA Ternana Cittadella: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Restano appesi a un filo gli obiettivi delle due squadre in Serie B(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 16:19:00 GMT)