Tennis : al Queen's Djokovic ok : ANSA, - ROMA, 19 GIU - Novak Djokovic ha superato il primo turno al torneo del Queen's Club di Londra, uno dei tradizionali appuntamenti in avvicinamento a Wimbledon. L'ex n.1 del mondo, oggi precipitato al n.22, si è imposto poco più di un'ora, giusto un allenamento per regolare 6-2, 6-1 il qualificato australiano John Millman, numero 63 Atp. Nel prossimo turno se la vedrà ...

Tennis : al Queen's Djokovic ok : ANSA, - ROMA, 19 GIU - Novak Djokovic ha superato il primo turno al torneo del Queen's Club di Londra, uno dei tradizionali appuntamenti in avvicinamento a Wimbledon. L'ex n.1 del mondo, oggi precipitato al n.22, si è imposto poco più di un'ora, giusto un allenamento per regolare 6-2, 6-1 il qualificato australiano John Millman, numero 63 Atp. Nel prossimo turno se la vedrà ...

ATP Queen’s – Dzumhur fa gol! Il Tennista bosniaco scivola e finisce letteralmente in rete [VIDEO] : Damir Dzumhur protagonista di una goffa caduta durante l’ATP del Queen’s: il tennista bosniaco scivola e finisce sotto la rete Che sfortuna per Damir Dzumhur! Il tennista bosniaco è stato protagonista di un episodio divertente, ma nel quale poteva farsi davvero male. Nel corso del match contro Dimitrov, Dzumhur è scivolato finendo addirittura sotto la rete! Per fortuna solo un po’ di paura, ma niente di grave: il tennista si è ...

Tennis - riecco Murray : al Queen's fra i dubbi : "Devo giocare e capire" : Mi piacerebbe risalire al vertice di questo sport, ma se non dovesse accadere, va bene lo stesso, non è la fine del mondo se non lo faccio", ha detto Murray che un anno fa era ancora in testa al ...

Tennis – Murray rientra al Queen’s - ma l’esordio è durissimo : il britannico affronterà Kyrgios : Andy Murray farà il suo rientro ufficiale dopo 11 mesi di assenza sull’erba del Quuen’s. l’esordio però sarà durissimo: il britannico affronterà Kyrgios Il mondo del Tennis si prepara a riabbracciare Andy Murray. Dopo ben 11 mesi di assenza a causa di un infortunio all’anca che lo tiene fermo dallo scorso Wimbledon, dopo diversi rientri posticipati ed un’operazione necessaria per poter tornare in campo, Andy Murray si prepara al rientro. Il ...

Tennis - Stoccarda Federer torna in campo dopo 80 giorni e vince. Nadal rinuncia al Queen s : Il numero uno al mondo ha annunciato il forfait con un tweet. "Mi dispiace annunciare il forfait - si legge dal suo profilo Twitter - ma ho bisogno di riposo secondo i miei dottori. Spero di esserci ...

Tennis - Rafael Nadal in dubbio per Wimbledon : “Non sarò al Queen’s. Debbo recuperare fisicamente” : “Il Queen’s è un grande evento, ho ricordi felici di quando vinsi il titolo nel 2008 e volevo tornare quest’anno. Ma è stata per me una stagione molto lunga sulla terra battuta con grandi risultati. Vorrei scusarmi con gli organizzatori del torneo e soprattutto con i tifosi che speravano di vedermi giocare, ma ho parlato con i miei medici e ho bisogno di ascoltare quello che il mio corpo mi sta dicendo“. Con queste parole ...

Tennis - Stoccarda : Federer torna in campo dopo 80 giorni e vince. Nadal rinuncia al Queen's : Il numero uno al mondo ha annunciato il forfait con un tweet. 'Mi dispiace annunciare il forfait si legge dal suo profilo Twitter ma ho bisogno di riposo secondo i miei dottori. Spero di esserci il ...

Tennis - Rafa Nadal dà forfait al Queen’s : condizione fisica non ottimale : Rafa Nadal salterà il Queen’s, il Tennista maiorchino dopo le fatiche del Roland Garros si fermerà ai box saltando il torneo Rafa Nadal non parteciperà al Queen’s. Il fenomeno spagnolo, dopo aver dominato al Roland Garros, si prenderà un periodo di pausa, anche a causa di una condizione fisica non ottimale. Nadal ha infatti dichiarato: “ho parlato con i miei medici e ho bisogno di ascoltare ciò che il mio corpo mi sta ...