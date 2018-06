Svelata la data di uscita del nuovo singolo di The Kolors feat J-Ax | in arrivo Come le

Svelata la data di uscita di Warriors Orochi 4 per PS4 - Xbox One - Nintendo Switch e PC : All'E3 2018, Koei Tecmo Europe ha rivelato che Warriors Orochi 4, l'ultimo capitolo della serie action game, includerà il ritorno dello split screen co-op molto apprezzato dai fan. In arrivo in tutta Europa il 19 Ottobre 2018 per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e, in versione digitale, su Steam, Warriors Orochi 4 vanta ben 170 personaggi giocabili tratti dall'universo di Dynasty e Samurai Warriors, offrendo così ai giocatori un ...

Gli sviluppatori di Ace Combat 7 rassicurano i fan : la data di uscita sarà Svelata presto : Ace Combat 7, già provato in anteprima per voi, è atteso da molto tempo. I fan lo stavano già aspettando molto prima dell'annuncio, alcuni anni fa, e il gioco ha subito ritardi dall'inizio. Tuttavia, il titolo, che era stato originariamente annunciato come esclusiva per PS4 prima di essere annunciato anche per PC e Xbox One, riceverà presto una data di uscita, stando a quanto dichiarato dal produttore Kazutoki Kono.Come riporta Gamingbolt, ...

E3 2018 : Svelata la data di uscita di Just Cause 4 : Square Enix ha annunciato Just Cause 4, il nuovo capitolo della serie action-sanbox di successo sviluppata da Avalanche Studios. Just Cause 4 è stato presentato con un nuovo trailer al Briefing Xbox dell'E3 2018 e rappresenterà un'uscita importante per Square Enix e un capitolo cruciale per la serie quando verrà messo in vendita il 4 dicembre 2018 per Xbox One, PlayStation 4 e PC (Windows). Ambientato a Solís, un mondo sudamericano fittizio, ...

E3 2018 : Metro Exodus : Svelata la data di uscita e pubblicato un nuovo gameplay trailer : Deep Silver e 4A Games sono orgogliose di rivelare nuovo gameplay di Metro Exodus. Presentato alla Press Conference di Microsoft all'E3 2018 e preso da un'area sandbox survival, il nuovo trailer di gameplay mostra le avventure di Artyom e della banda di Spartan mentre giungono a Volga in primavera.Piena di nuove esaltanti esperienze, la regione del Volga della Russia comprende il bacino idrografico del fiume più grande d'Europa, il Volga, oltre ...

Ti ricordi di me? è il nuovo singolo di Alessio Bernabei : Svelata la data ufficiale : Il nuovo singolo di Alessio Bernabei è Ti ricordi di me? Ad annunciarlo è l'artista di Tarquinia con un post sui suoi canali social ufficiali, nei quali da mesi si attende il suo ritorno dopo le voci di cambio di manager ventilato solo qualche mese fa. Il brano arriva in radio a partire dal 15 giugno e ancora non si conoscono i dettagli della sua nuova espressione discografica, se si limiterà a un singolo per l'estate o se sarà parte di un ...

Svelata la data della première di Shameless 9 - il video annuncio col ringraziamento ai fan dai Gallagher : La stagione televisiva sarà appena cominciata quando i Gallagher torneranno sugli schermi americani: il network Showtime ha annunciato la data della première di Shameless 9, che debutterà in patria la prossima domenica 9 settembre. La data è stata annunciata attraverso un nuovo video, nel quale Emmy Rossum (Fiona Gallagher) e gli altri membri del cast ringraziano i fan per il loro supporto durante tutta la durata della serie. La clip non ...

La data di uscita di Bayonetta 3 potrebbe essere Svelata all'E3 2018 : L'imminente E3 2018 potrebbe essere l'occasione giusta per scoprire la data di lancio dell'atteso Bayonetta 3? Sembrerebbe di sì, stando alle ultime indiscrezioni trapelate in rete.L'utente ResetEra CarthOhNoes ha infatti segnalato che tra le pagine di Amazon UK sono comparsi dei placeholder generici, che non riportano alcun titolo o immagine, ad eccezione di uno, che invece presenta il logo di Bayonetta 3, quello visto nel trailer dei The Game ...

Svelata la data prémiere di Orange Is the New Black 6 - l’annuncio ufficiale di Netflix (video) : Tramite un video, Netflix ha svelato la data prémiere di Orange Is the New Black 6. La nuova e attesa sesta stagione arriverà molto presto nel servizio video on demand. La breve clip mostra una nuova location per le protagoniste della serie originale Netflix, con una voce fuori campo che annuncia l'arrivo di "un nuovo mondo". Il video si conclude con un messaggio di testo "To the Max", probabilmente riferito al fatto che Piper e le altre ...

Code Vein : Nuovo Trailer e data di uscita Svelata : BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare sia l’edizione standard che la collector di Code Vein per Xbox One e PlayStation 4 e la digital edition per STEAM e altri distributori. Code Vein arriva a Settembre La Collector’s Edition include il gioco base e una figurine esclusiva di Mia Karnstein, uno dei protagonisti del gioco. Alta 17cm, la figurine di Mia impressionerà per via del ...

Svelata data di uscita per Rainbow Six Siege Operazione Para Bellum : La data di uscita di Rainbow Six Siege Operazione Para Bellum si avvicina. Ubisoft ha infatti confermato che la Stagione 2 dell'Anno 3 arriverà ufficialmente dal 7 giugno. Porterà i due operatori italiani, la mappa Villa e una serie di novità. Ubisoft inoltre ha precisato che i tempi di aggiornamento verranno spiegati durante il giorno che precede il lancio. Intanto è stato confermato che tutti coloro che sono già in possesso del pass ...

NOIPA - CEDOLINO ARRETRATI MAGGIO 2018/ Pagamenti Pa - Svelata data esigibilità : Anief all'attacco : NOIPA, CEDOLINO straordinario MAGGIO 2018: pagamento ARRETRATI Pa. Ufficializzata data di esigibilità, ma per Forze Armate e Polizia niente una tantum. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 20:19:00 GMT)

Uomini e Donne : Svelata la data della scelta di Sara Affi Fella : UeD, resa nota la data della scelta di Sara Affi Fella Anche il tanto agoniato trono di Sara Affi Fella sta volgendo al capolinea. Nella puntata di Uomini e Donne di ieri la tronista molisana ha annunciato in studio che l’appuntamento successivo sarebbe stato quello decisivo in cui avrebbe fatto la sua scelta. Accolta da un grande applauso del pubblico, la notizia ha reso invece maggiormente nervosi e rigidi i due corteggiatori Lorenzo ...

La data di uscita di Days Gone sarà Svelata presto : Il prossimo attesissimo titolo apocalittico di Sony Bend Studio, Days Gone, già protagonista della nostra anteprima, è stato purtroppo posticipato al 2019 all'inizio di quest'anno. I fan si stanno chiedendo quando riusciranno a mettere mano all'esclusiva PS4 e, a quanto pare, una data precisa di lancio dovrebbe essere comunicata a breve.Durante una recente conversazione con Screen Rant a un evento PlayStation, il direttore dello studio di Sony ...