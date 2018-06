Superbike | Laguna Seca ospita l’ottavo appuntamento del Mondiale | Melandri a caccia della

sportfair

(Di martedì 19 giugno 2018) Dopo i due podi ottenuti a Brno, il team Ducati si prepara all’ottavodeldiin programma aArchiviato con due podi il round di Brno (Repubblica Ceca), il team Aruba.it Racing – Ducati è pronto a dirigersi a(Stati Uniti) perdel Campionato2018. Sull’iconico tracciato californiano la Panigale R può vantare ben tre vittorie, tutte ottenute da Chaz Davies, l’ultima delle quali lo scorso anno a sole tre settimane dall’infortunio alla schiena patito in gara a Misano. Anche Marco, sfortunatamente penalizzato da un problema tecnico in Gara 2 a Brno dopo essere stato il più veloce in pista, ha scritto il proprio nome nell’albo d’oro del circuito in virtùvittoria in Gara 1 nel 2014. Siache Davies vogliono dunque sfruttare il feeling con il tracciato per tornare ...