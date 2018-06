Suggerito un nuovo criterio per valutare l’atrofia cerebrale nella sclerosi multipla

fondazioneserono

: RT @glmdj: Nuovo stadio della #Roma 'tra gli indagati potrebbe esserci anche #MALAGO' scrive la @Gazzetta_it Io consiglierei anche lui un p… - LelloEsposito5 : RT @glmdj: Nuovo stadio della #Roma 'tra gli indagati potrebbe esserci anche #MALAGO' scrive la @Gazzetta_it Io consiglierei anche lui un p… - MTREVISIOL : 30.000 Esuberi in TIM? Il Nuovo Responsabile del Lavoro ha suggerito: ' PASSATE A VODAFONE' ???????????????? - robarbato1 : RT @glmdj: Nuovo stadio della #Roma 'tra gli indagati potrebbe esserci anche #MALAGO' scrive la @Gazzetta_it Io consiglierei anche lui un p… -

(Di martedì 19 giugno 2018) La valutazione dell’evoluzione delle lesioni dellaè usata ampiamente, sia in ricerca che in clinica. In particolare, le modificazioni delle dimensioni delle zone di atrofia rilevate nel cervello sembrano importanti per confermare l’evoluzione della malattia e si correlano con il peggioramento della disabilità. Dwyer e colleghi, nell’introduzione del loro studio, ricordano che l’individuazione e la misurazione delle lesioni dellache si osservano alla risonanza magnetica hanno un grande valore, siapratica clinica che come variabile impiegata nelle ricerche. D’altra parte, alcune lesioni possono ridursi di dimensioni o sparire del tutto, se vanno incontro ad atrofia. Finora, questo tipo di evoluzione è stato ignorato o sottovalutato, mentre potrebbe diventare un indice decisivo da considerare nei riscontri della risonanza magnetica. Per questo ...