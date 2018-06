Successo per la 2edizione di Ludi alla Fortezza | 2500 ingressi all' Albornoz

Successo a Olbia per la "Festa del gusto" - tutti stregati da cibo e spettacoli : La 'Festa del gusto' prosegue il suo trascinante Successo, registrando ottimi numeri durante le quattro giornate olbiesi dell'evento - dal 14 al diciassette giugno scorsi - nelle tre piazze del centro ...

“Ha perso entrambe la mani”. Italia choc : pacco bomba al collaboratore del sindaco. 29 anni e una vita distrutta. Cosa è Successo : Un pacco bomba è esploso nelle mani di un giovane avvocato nel salernitano Giampiero Delli Bovi, di 29 anni. Il legale, che collabora con lo studio del neosindaco di Montecorvino Rovella Martino D’Onofrio, ha aperto il plico ricevuto a casa sua stamattina. Stando a quanto si apprende, Delli Bovi è a tutti gli effetti un collaboratore del nuovo sindaco del paese campano, eletto una settimana fa con il 56 per cento dei consensi. ...

Grande Successo per la prima edizione della manifestazione 'Mattoncini a Carbonia'. : ... il Fosso di Helm del Signore degli Anelli, una città di 12 metri circa con il quartiere di Chinatown, Star Wars, una fortezza delle guardie inglesi con galeoni e vascelli, un angolo di mondo ...

“È Successo in un attimo”. Paura per Lenticchio di Temptation Island : il video di Francesco Chiofalo dall’ambulanza : ”Sua moglie in passato mi ha visto in tv e ha fatto degli apprezzamenti. Lui essendo brutto, di una bruttezza pazzesca, senza capelli, pesa dieci chili, si è ingelosito”. A parlare è Francesco Chiofalo. L’ex volto di Temptation Island è intervenuto sui social per raccontare la disavventura che lo ha visto protagonista nella giornata di domenica 17 giugno. Lenticchio è stato picchiato al supermercato e ha raccontato la ...

Successo per “La casa degli sguardi” - il libro di esordio di Daniele Mencarelli : La casa degli sguardi non è un libro qualsiasi perché non è un uomo qualsiasi il suo autore, Daniele Mencarelli, che ne è anche il protagonista. Per questo motivo le sue parole vanno considerate un dono, una confidenza, un atto d’amore. Le sue sono pagine di vita autentica, di una storia che rapisce già dalle prime righe perché capaci di raccontare senza attenuanti ne commiserazione il suo faticoso affrancamento dall’alcool, ma non dal suo male ...

Cagliari - disavventura per Daniele Conti : ecco cosa è Successo : Rogo nella notte in via San Saturnino, nel quartiere di Villanova a Cagliari. In fiamme due auto: a farne le spese anche la Porsche Cayenne di Daniele Conti, bandiera rossoblù e da poco nuovo Responsabile dell’area tecnica del Cagliari Calcio per le prossime tre stagioni. Il tempestivo intervento della squadra dei vigili del fuoco, coordinata dalla Sala operativa del 115, ha evitato il propagarsi delle fiamme limitando l’incendio solo nella ...

“C’è un morto”. Tragedia al porto di Napoli. È Successo tutto su un traghetto in partenza per Palermo : Da Napoli è arrivata una notizia tristissima a rovinare l’estate turistica di una città intera. Un grave incidente è avvenuto a bordo di una nave della compagnia Gnv Atlas, che naviga sulla rotta Napoli-Palermo e che trasporta sempre moltissimi passeggeri e tanti turisti soprattutto in questo periodo di vacanze. Da quanto si apprende l’imbarcazione stava compiendo delle manovre nel porto di Napoli, quando una delle vetture ...

Successo per 'Swell' - l'evento organizzato dall'Asc di Reggio : oltre 1400 gli sportivi da tutta la Calabria : ... con le classi di salute ha registrato il tutto esaurito, regalando agli ospiti di Swell un'anteprima d'eccezione: il Tocco! Il sudore e gli allenamenti al tramonto hanno lasciato spazio a spettacoli ...

Speciale Elezioni " Anagni : Esordio con Successo per "Cuori Anagnini" - l'invito ai cittadini ad andare a votare : Sento in giro ridurre la dialettica politica alla dicotomia vecchio /nuovo. Io non mi sento affatto vecchio , forse non me li porterò bene, ma ho solo 39 anni, , non è vecchio l'amico Riccardo, non è ...

Omicidio Isabella Noventa : “Ecco cosa è Successo in carcere a Manuela Cacco”. È una delle condannate per la tragedia di Padova : Sul caso Isabella Noventa è stato disquisito a lungo, senza mai, purtroppo, arrivare ad una risoluzione completa del caso. A poco più di un mese dal processo di Appello per l’Omicidio di Isabella Noventa, Manuela Cacco, una delle condannate per il delitto, sarebbe stata picchiata da due compagne di cella di origine straniera all’interno del carcere veneziano femminile della Giudecca, dove è detenuta. A diffondere ...

DIRETTA/ Perù Danimarca (risultato finale 0-1) streaming video Mediaset : Successo per gli europei! : DIRETTA Perù Danimarca, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Prima partita al Mondiale 2018 per le due nazionali, che sono inserite nel gruppo C(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 19:48:00 GMT)

Gran Successo per Libero Nocera con lo spettacolo "Noi...Pinocchio" : Il "Noi" ritrae l'attenzione della struttura verso il mondo del sociale, attraverso l'unione, la sensibilità e la condivisione. L'attività svolta ha fatto sì che gli utenti, mettendosi in gioco, ...

Tedua/ Grande Successo per album "Mowgli" - si esibirà per la sezione Radio Italia Rap (Radio Italia Live) : Questa sera, Tedua, si esibirà sul palco del Radio Italia Live davanti a 20.400 persone. il cantante canterà per la categoria Rap con i singoli del suo fortunato album "Mowgli"(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 08:30:00 GMT)

FRANCESCA ALOTTA/ Chi è? Dal Successo con "Non amarmi" all'inizio di un periodo difficile (Ora o mai più) : FRANCESCA ALOTTA prende il posto di Donatella Milani a Ora o mai più. Il successo arrivò a Sanremo 1992 con "Non amarmi" in coppia con Aleandro Baldi.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 21:25:00 GMT)