sportfair

: Jeep : SUCCESSO DI JEEP® RENEGADE A “UN ANNO DI ZAPPING… E DI LIKE” - NewspressItalia : Jeep : SUCCESSO DI JEEP® RENEGADE A “UN ANNO DI ZAPPING… E DI LIKE” -

(Di martedì 19 giugno 2018) La giuria del Moige ha premiato lo spot del SUV compatto di® perché capace di veicolare un messaggio dal profondo valore educativo: il filmato mostra infatti come la libertà sia la strada più sicura da percorreresi è aggiudicato il “Premio della Polizia di Stato – Sezione Polizia Stradale” nell’ambito dell’XI edizione di “Undi zapping… e di like”, la guida critica alla televisione italiana curata dal Moige, Movimento Italiano Genitori, con particolare attenzione all’utilizzo del mezzo televisivo come supporto alla crescita sana ed equilibrata dei figli. Attraverso l’azzeccato claim “Non correre rischi, scegli la libertà!”, lo spot disottolinea un insegnamento importante specie per i più giovani: si può vivere pienamente la propria libertà se si sceglie di non correre ...