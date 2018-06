Stretta sui contratti a tempo - incentivi più efficaci per quelli stabili : Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico: «Sulla Gig economy nessun cambio di rotta, interverremo se le parti non individueranno accordi in tempi stretti». Poi: «Per il lavoro delle agenzie di somministrazione vogliamo evitare gli abusi» ...

Sintonia totale - Crimi (M5S) parla come Salvini. Stretta sulle Ong : "Pacchia finita per chi specula sui migranti" : "La pacchia è finita per chi specula sui migranti" per quelli che "sui 600 migranti" a bordo dell'Aquarius che vanno a Valencia "avrebbero lucrato 600mila euro al mese chissà per quanto tempo". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vito Crimi a un convegno di Area Dg a Catania. "C'è un albergatore che non ha potuto accogliere 50 persone per un mese - ha aggiunto - una cooperativa che non ha avuto un ...

Lavoro - Di Maio annuncia Stretta sui contratti a termine : ROMA , WSI, " Modifiche al Jobs Act , tutele ai riders, stop alla delocalizzazione, e gioco d'azzardo. Sono queste le prime misure sul mondo del Lavoro annunciate dal ministro Luigi Di Maio. Il varo dovrebbe arrivare nel primo Consiglio dei ministri utile, previsto a fine giugno e il pacchetto di norme prenderà il nome di decreto ...

Tokyo al rialzo. Borse cinesi in rosso dopo la Stretta di Trump sui dazi : Teleborsa, - Tokyo chiude la giornata al rialzo con l'indice Nikkei che ha guadagnato lo 0,50% finendo a 22.851,75 punti. Il più ampio paniere Topix sale dello 0,38% a 1.372,33 punti. dopo le ...

Stretta sui contratti a termine. Giochi d'azzardo - vietati gli spot. Decreto 'dignità per i precari : Stop alla pubblicità dei Giochi d'azzardo come il poker on line, tutela per i lavoratori precari ed in particolare quelli della cosiddetta gig economy e poi restituzione dei contributi percepite da ...

M5S - Stretta sui contratti a termine : “Presto sarà più difficile prorogarli” : Passa per il cosiddetto «decreto dignità» il tentativo del vicepremier Luigi Di Maio di recuperare visibilità rispetto al suo collega Matteo Salvini. Ieri il ministro del Lavoro e dello Sviluppo (e leader di M5S), alle prese con la vicenda dello Stadio della Roma e i crescenti mugugni nel partito, ha annunciato il varo nel primo Consiglio dei minis...

Perché la Fed accelera la Stretta sui tassi : I governatori sembrano orientati ad anticipare al 2018 uno dei rialzi già previsti, ma non si può dire che stiano prevalendo i «falchi»...

Stretta sui balneari - mossa di Raggi : revocata la concessione al 're' della categoria : Un colpo al cuore del potere dei balneari di Ostia: con un provvedimento di 4 pagine il direttore del X municipio Nicola De Bernardini ha revocato la concessione demaniale marittima a Renato Papagni ...

Pensioni : Stretta sui figurativi ed età minima - vantaggi e svantaggi della nuova riforma : La riforma delle Pensioni su cui sta lavorando il nuovo Governo Lega-M5S, in base alle indiscrezioni, rischia di creare discriminazioni tra lavoratori ed anche tra aree geografiche del paese. Su quest’ultimo aspetto è eloquente un articolo recente del quotidiano “Il Mattino” di Napoli che ha prodotto un'analisi in base a come sembra stiano nascendo quota 100 e quota 41, le due misure che andrebbero a riformare l’attuale sistema previdenziale ...

Roma - Stretta sui vigili inabili : ora visite dai medici militari : Il vigile urbano che si è fatto prescrivere dal dottore l'obbligo di 'poggiapiedi' in ufficio, strappando per questo un esonero dai seccanti servizi su strada, ora se la dovrà vedere col medico ...

La Stretta di Salvini sui migranti : 'L'Aquarius approdi a Malta'. La replica : 'non ci compete' : Il ministro dell'Interno alza la voce sui migranti e chiude i porti italiani alla nave della ong Sos mediterranee con 629 persone a bordo. 'Da oggi anche l'Italia comincia a dire no al traffico di ...

