Storia di Romelu Lukaku | il bimbo che soffriva la fame diventato l' attaccante più forte

(Di martedì 19 giugno 2018) Da un'infanzia di stenti al sogno mondiale. È l'incredibile parabola di, l'del Manchester United e della nazionale belga, raccontata a The Player's Tribune. Unache comincia circa 20 anni fa, ben prima che il 25enne di origini congolesi cominciasse a trascinare il Belgio a suon di gol, come accaduto all'esordio mondiale contro Panama. A 6 anni infatti,non poteva certo immaginare che un giorno sarebbeil bomber più prolifico delladel calcio belga. Anzi: il calcio allora non poteva nemmeno guardarlo in televisione:"Mio padre era stato un calciatore professionista, ma era a fine carriera e i soldi se ne erano andati. La prima cosa a sparire fu la TV via cavo. Poi capitava di tornare a casa e la luce non c'era più, niente elettricità per due o tre settimane per volta"Oltre alla luce, in casa...