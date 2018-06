STEFANIA SEIMUR | CHI È LA NUOVA FIAMMA DI MARCO BORRIELLO Foto | una bellezza mozzafiato

Marco Borriello ha una nuova fidanzata : è STEFANIA Seimur : Marco Borriello : ecco la sua nuova fiamma Stefania Seimur Sarà in edicola il 20 Giugno, l’esclusiva di Chi che presenta la nuova fiamma di Marco Borriello . Gabriele Parpiglia, su Instagram, ci regala una piccola anteprima di quello che vedremo e leggeremo sul settimanale. Marco Borriello è stato fotografato insieme a una nuova ragazza. Si tratta […] L'articolo Marco Borriello ha una nuova fidanzata : è Stefania Seimur proviene da ...

Marco Borriello ha una nuova fiamma : è la modella ucraina STEFANIA Seimur : E così Marco Borriello ha una nuova fiamma. L’ex attaccante di Roma e Milan (nonché ex fidanzato anche di Belén Rodríguez, tra le altre fiamme che il buon Borriello conta nel suo passato) avrebbe infatti intrapreso una relazione con la modella Stefania Seimur, conosciuta dal pubblico del Grand Hotel Chiambretti come la “dea bendata”. A darne la notizia in anteprima è il giornalista Gabriele Parpiglia attraverso il suo profilo ...