Stanley Kubrick | guida a tutti i film del regista

2001 : Odissea nello spazio - di Stanley Kubrick : Esaltati dall'idea di poter comprendere il mondo attraverso la scienza, ci siamo spinti fuori dal nostro pianeta, non rassegnandoci all'idea che il linguaggio e il significato non esistano al di ...

2001 - l'Odissea - in - compresa nello spazio di Stanley Kubrick : ... un po' come era successo su altri versanti, nel 1956, con Pianeta proibito di Fred McLeod Wilcox , che oltre frantumare gli schermi aveva addirittura invaso il mondo dei giocattoli a movimento ...

Festival di Cannes - Christopher Nolan : “Io - Stanley Kubrick e il miracolo tra pellicola e digitale” : Christopher Nolan sta con la pellicola. Ma non sposa la guerra “anacronistica” fra questa e il digitale, “devono coesistere, si completano, e insieme fanno la perfezione del cinema”. Semmai la sfida di chi fa il cinema è combattere affinché tale matrimonio abbia parità di diritti. Il cineasta londinese è al Festival di Cannes a presentare ufficialmente la proiezione di 2001 Odissea nello Spazio restaurato in 70mm (in programma domenica 13 ...

Gli scatti del giovane (Stanley) Kubrick in mostra al Museum of the City of New York : Se guardando "2001 Odissea nello Spazio" o "Shining", "Eyes Wide Shut" o "Barry Lindon", vi siete domandati il segreto di quelle scene - soggetto al centro - magistralmente simmetriche, la risposta sta in alcuni scatti, quelli del giovane Kubrick. Ancor prima della macchina da presa, ad allenare l'occhio del futuro regista fu l'obiettivo 165 mm di una Graflex, portata al collo per il Bronx in compagnia di un grande intuito. Lo stesso che il ...

9 fotografie di Stanley Kubrick : Da una nuova mostra che raccoglie quelle che scattò per la rivista "Look", prima di diventare il regista che conoscete tutti

Taschen dedica un libro allo Stanley Kubrick fotografo : Era il 1945, e da quel momento Kubrick lavorò per Look per quasi cinque anni, fino al 1950, girando per gli Stati Uniti e all'estero, scattando reportage, documentando eventi e cronaca, ritraendo ...