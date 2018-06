Stadio Roma | Lanzalone si difende

Stadio Roma - Lanzalone al gip : “Mai partecipato a vicenda”. Collaboratore di Parnasi : “Rappresentava il Campidoglio” : Nega tutto, anche di aver partepitato alla “vicenda dello Stadio“. Così la definisce Luca Lanzalone, uno dei principali indagati dell’inchiesta sul nuovo impianto sportivo della Roma. “Io alla vicenda dello Stadio non ho mai partecipato“, si legge nel verbale dell’ex presidente di Acea. Una frase aggiunta a penna, evidentemente alla fine dell’interrogatorio di garanzia di Lanzalone, che venerdì scorso è ...

Stadio Roma - Lanzalone : "Mai partecipato alla vicenda" : Roma, 19 giu. , AdnKronos, - "Io alla vicenda dello Stadio non ho mai partecipato". E' quanto si legge riportato a penna nel verbale dell'interrogatorio di garanzia di Luca Lanzalone nell'ambito dell'...

Stadio Roma - un collaboratore di Parnasi ai pm : 'Dati soldi ad almeno un funzionario pubblico' : Luca Parnasi si sfiogava con i suoi collaboratori il 4 marzo del 2017. Il costruttore lamenta il fatto che il progetto dello Stadio della Roma segna una battuta d'arresto a causa della Valutazione di ...

Stadio Roma - collaboratore Parnasi : dati soldi a funzionario pubblico : Stadio Roma, collaboratore Parnasi:dati soldi a funzionario pubblico Stadio Roma, collaboratore Parnasi:dati soldi a funzionario pubblico Continua a leggere L'articolo Stadio Roma, collaboratore Parnasi:dati soldi a funzionario pubblico proviene da NewsGo.

Stadio Roma - Lanzalone : "Mai partecipato alla vicenda" : Roma, 19 giu. (AdnKronos) - "Io alla vicenda dello Stadio non ho mai partecipato". E' quanto si legge riportato a penna nel verbale dell'interrogatorio di garanzia di Luca Lanzalone nell'ambito dell'inchiesta sullo Stadio della Roma che si è svolto venerdì scorso davanti al gip di Roma. Il verbale n

Stadio Roma - Parnasi : “Della Capitale non frega niente a nessuno” : Stadio Roma, Parnasi: “Della Capitale non frega niente a nessuno” Stadio Roma, Parnasi: “Della Capitale non frega niente a nessuno” Continua a leggere L'articolo Stadio Roma, Parnasi: “Della Capitale non frega niente a nessuno” proviene da NewsGo.

Stadio Roma - Lanzalone : “Mai fatto parte della vicenda” : Stadio Roma, Lanzalone: “Mai fatto parte della vicenda” Stadio Roma, Lanzalone: “Mai fatto parte della vicenda” Continua a leggere L'articolo Stadio Roma, Lanzalone: “Mai fatto parte della vicenda” proviene da NewsGo.

Stadio Roma - Lanzalone si difende : mai partecipato a vicenda : Stadio Roma, Lanzalone si difende: mai partecipato a vicenda L'ex presidente di Acea si dice estraneo al caso che sta scuotendo la Capitale, stando alla trascrizione manoscritta del verbale di interrogatorio di garanzia. Sfogo di Parnasi nel 2017: "Di Roma non frega a nessuno". Pd e Renzi attaccano ...

Stadio Roma - Lanzalone si difende : mai partecipato a vicenda - : L'ex presidente di Acea si dice estraneo al caso che sta scuotendo la Capitale, stando alla trascrizione manoscritta del verbale di interrogatorio di garanzia. Sfogo di Parnasi nel 2017: "Di Roma non ...

Luca Lanzalone al gip : "Mai partecipato alla vicenda dello Stadio della Roma" : "Io della vicenda dello stadio non ho mai partecipato". È quanto risulta dalla trascrizione manoscritta del primo verbale depositato dell'interrogatorio di garanzia cui è stato sottoposto Luca Lanzalone venerdì scorso. La frase è appuntata tra due risposte di cui mancano le trascrizioni complete della registrazione non ancora depositate agli atti. L'ex presidente di Acea, finito ai domiciliari con l'accusa di ...

Stadio Roma - Parnasi intercettato : 'Tempi troppo lunghi. Ci ho messo 26 milioni e rischiamo che Pallotta va via' : Luca Parnasi si sfiogava con i suoi collaboratori il 4 marzo del 2017. Il costruttore lamenta il fatto che il progetto dello Stadio della Roma segna una battuta d'arresto a causa della Valutazione di ...

Stadio Roma - oggi vertice Raggi-M5s. Giulia Grillo : 'Lanzalone ha tradito fiducia' : Riunione in Campidoglio all'indomani della seconda convocazione in Procura della sindaca. L'opposizione: 'E' inaccettabile' il 'no' a riferire in Parlamento del ministro Bonafede -

Stadio Roma - Raggi di nuovo dai pm : chiarimenti sul ruolo di Lanzalone Bonafede : «L’ex di Acea? L’ha scelto lei» : La sindaca in Procura per un’ora. In Campidoglio «piena legittimazione» al ruolo pro Parnasi dell’ex presidente Acea

Inchiesta Stadio della Roma : Bonafede scarica Raggi : Il ministro Guardasigilli Alfonso Bonafede “scarica” Virginia Raggi. Dopo la seconda convocazione in procura del sindaco della capitale, ascoltato come teste nell’Inchiesta Nuovo Stadio della Roma, il collega di partito e ministro della giustizia spiega: "Luca Lanzalone lo ha scelto il sindaco Virginia Raggi. Gliel'abbiamo presentato sia io sia Riccardo Fraccaro. Io non ho niente da chiarire. Il mio silenzio in questi giorni è dovuto a due ...