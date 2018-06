Stadio Roma | Lanzalone | “Mai fatto parte della vicenda”

Stadio Roma - Lanzalone si difende : mai partecipato a vicenda : Stadio Roma, Lanzalone si difende: mai partecipato a vicenda L'ex presidente di Acea si dice estraneo al caso che sta scuotendo la Capitale, stando alla trascrizione manoscritta del verbale di interrogatorio di garanzia. Sfogo di Parnasi nel 2017: "Di Roma non frega a nessuno". Pd e Renzi attaccano ... si: maiL'ex presidente di Acea si dice estraneo al caso che sta scuotendo la Capitale, stando alla trascrizione manoscritta del verbale di interrogatorio di garanzia. Sfogo di Parnasi nel 2017: "Dinon frega a nessuno". Pd e Renzi attaccano ...

Luca Lanzalone al gip : "Mai partecipato alla vicenda dello Stadio della Roma" : "Io della vicenda dello stadio non ho mai partecipato". È quanto risulta dalla trascrizione manoscritta del primo verbale depositato dell'interrogatorio di garanzia cui è stato sottoposto Luca Lanzalone venerdì scorso. La frase è appuntata tra due risposte di cui mancano le trascrizioni complete della registrazione non ancora depositate agli atti. L'ex presidente di Acea, finito ai domiciliari con l'accusa di ... : "Ionon ho mai". È quanto risulta dtrascrizione manoscritta del primo verbale depositato dell'interrogatorio di garanzia cui è stato sottopostovenerdì scorso. La frase è appuntata tra due risposte di cui mancano le trascrizioni completeregistrazione non ancora depositate agli atti. L'ex presidente di Acea, finito ai domiciliari con l'accusa di ...

Stadio Roma - Parnasi intercettato : 'Tempi troppo lunghi. Ci ho messo 26 milioni e rischiamo che Pallotta va via' : Luca Parnasi si sfiogava con i suoi collaboratori il 4 marzo del 2017. Il costruttore lamenta il fatto che il progetto dello Stadio della Roma segna una battuta d'arresto a causa della Valutazione di ... : Lucasi sfiogava con i suoi collaboratori il 4 marzo del 2017. Il costruttore lamenta il fatto che il progetto dellodellasegna una battuta d'arresto a causa della Valutazione di ...

Stadio Roma - oggi vertice Raggi-M5s. Giulia Grillo : 'Lanzalone ha tradito fiducia' : Riunione in Campidoglio all'indomani della seconda convocazione in Procura della sindaca. L'opposizione: 'E' inaccettabile' il 'no' a riferire in Parlamento del ministro Bonafede - : Riunione in Campidoglio all'indomani della seconda convocazione in Procura della sindaca. L'opposizione: 'E' inaccettabile' il 'no' a riferire in Parlamento del ministro Bonafede -

Stadio Roma - Raggi di nuovo dai pm : chiarimenti sul ruolo di Lanzalone Bonafede : «L’ex di Acea? L’ha scelto lei» : La sindaca in Procura per un’ora. In Campidoglio «piena legittimazione» al ruolo pro Parnasi dell’ex presidente Acea : La sindaca in Procura per un’ora. In Campidoglio «piena legittimazione» alpro Parnasi dell’ex presidente Acea