Stadio Roma | Lanzalone al gip | “Mai partecipato a vicenda” Collaboratore di Parnasi

Stadio Roma, collaboratore Parnasi:dati soldi a funzionario pubblico

Roma, 19 giu. (AdnKronos) - "Io alla vicenda dello Stadio non ho mai partecipato". E' quanto si legge riportato a penna nel verbale dell'interrogatorio di garanzia di Luca Lanzalone nell'ambito dell'inchiesta sullo Stadio della Roma che si è svolto venerdì scorso davanti al gip di Roma.

Luca Lanzalone al gip : "Mai partecipato alla vicenda dello Stadio della Roma" : "Io della vicenda dello stadio non ho mai partecipato". È quanto risulta dalla trascrizione manoscritta del primo verbale depositato dell'interrogatorio di garanzia cui è stato sottoposto Luca Lanzalone venerdì scorso. La frase è appuntata tra due risposte di cui mancano le trascrizioni complete della registrazione non ancora depositate agli atti. L'ex presidente di Acea, finito ai domiciliari con l'accusa di ...

Stadio Roma - oggi vertice Raggi-M5s. Giulia Grillo : 'Lanzalone ha tradito fiducia' : Riunione in Campidoglio all'indomani della seconda convocazione in Procura della sindaca. L'opposizione: 'E' inaccettabile' il 'no' a riferire in Parlamento del ministro Bonafede -

Stadio Roma - Raggi di nuovo dai pm : chiarimenti sul ruolo di Lanzalone Bonafede : «L’ex di Acea? L’ha scelto lei» : La sindaca in Procura per un’ora. In Campidoglio «piena legittimazione» al ruolo pro Parnasi dell’ex presidente Acea

Inchiesta Stadio della Roma : Bonafede scarica Raggi : Il ministro Guardasigilli Alfonso Bonafede “scarica” Virginia Raggi. Dopo la seconda convocazione in procura del sindaco della capitale, ascoltato come teste nell’Inchiesta Nuovo Stadio della Roma, il collega di partito e ministro della giustizia spiega: "Luca Lanzalone lo ha scelto il sindaco Virginia Raggi. Gliel'abbiamo presentato sia io sia Riccardo Fraccaro. Io non ho niente da chiarire. Il mio silenzio in questi giorni è dovuto a due ...

Stadio Roma - Renzi : "Il ministro Bonafede è in malafede" : Matteo Renzi oggi, alle 11:30 in punto, ha tenuto una breve diretta Facebook, di cinque minuti (come annunciato ed è riuscito a restare nei tempi) prima di partire per Roma. Con Santa Maria Novella sullo sfondo, un live dai tetti a cui ci ha abituato l'altro Matteo, Salvini (ma dalla Capitale). Renzi ha esordito dicendo che siamo al "giorno 107 dalle elezioni" e ancora non ci sono le commissioni parlamentari, tema che aveva affrontato anche in ...