Stadio della Roma | ‘Immobiliarista? No | grazie’ Un mantra utile per ogni giovane politico

Stadio della Roma - parla Di Maio : 'il primo scontento sono io' : 'Abbiamo le risorse per superare questa situazione'. Il vicepremier definisce assurdi i retroscena delle cene tra Lanzalone e Parnasi in cui sarebbe nato il governo Lega-M5s -

Stadio della Roma - la sindaca Virginia Raggi convocata di nuovo in procura : Virginia Raggi è attesa in procura dove sarà nuovamente sentita come testimone dai magistrati che indagano sulla vicenda della costruzione del nuovo Stadio della Roma

Codacons : Eur o Flaminio per costruire Stadio della Roma : Codacons: proposte alternative per nuovo stadio Roma- Il Codacons si schiera nuovamente contro la costruzione dello stadio a Tor Di Valle. L’associazione non solo ha fatto un nuovo esposto in Procura, ma ha anche proposto 3 aree alternative su dove edificare la nuova casa della Roma. L’area dove attualmente si trova la Fiera di Roma, l’Eur (al posto del Luneur) o ristrutturando e allargando lo stadio Flaminio. Oltre quindi alla ...

Stadio della Roma : alcune mistificazioni che vanno smontate : Intorno alla vicenda "Stadio della Roma" esistono delle incredibili mistificazioni che vanno smontate. Sia nell'impostazione originaria sia in quella ridimensionata per ottenere il sì di Grillo e del vertice del Movimento 5 Stelle che di fatto commissariò la Raggi e i grillini Romani, non è vero affatto che si trattasse dello "Stadio della Roma".Lo "Stadio della Roma", invocato da Spalletti in una trasmissione Tv è ...

Stadio della Roma - il silenzio di Alfonso Bonafede su Luca Lanzalone : cosa non sa più spiegare : Da quando il grillino Alfonso Bonafede è balzato alla guida del ministero della Giustizia, non è passato giorno che l'avvocato tosco-siciliano non tuonasse contro malaffare e corruzione. Bonafede ...

Stadio della Roma - il sondaggio : crollano il M5s e Luigi Di Maio. La Lega non paga dazio : Un bubbone. Anzi, una bomba in grado di sgretolare il M5s . Si parla dell'inchiesta sullo Stadio della Roma e sulle conseguenze che potrebbe avere per i grillini, almeno secondo i sondaggisti. Il ...

Campidoglio : «Lo Stadio della Roma si farà - ad ora nessuna irregolarità» : L'assessore all'Urbanistica di Roma Luca Montuori è convinto che non ci siano irregolarità nella procedura e che nel futuro della Roma ci sarà lo stadio nuovo. L'articolo Campidoglio: «Lo stadio della Roma si farà, ad ora nessuna irregolarità» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Invimit : "Lo Stadio della Roma possiamo farlo noi" : "Le inchieste giudiziarie di queste ultime settimane rischiano di ritardare notevolmente o di bloccare la costruzione del nuovo stadio di Roma. La mia proposta è quella di affidarne la realizzazione a Invimit, società dello Stato interamente pubblica". E' quanto sostiene in una nota il presidente Invimit, Massimo Ferrarese."Il nuovo impianto per il calcio - sottolinea Ferrarese - rappresenta una grande opera fondamentale per la ...

Stadio della Roma - il contratto fantasma che inguaia Virginia Raggi : con Luca Lanzalone... : ... un documento interno del Comune di Roma riporta il caso-Lanzalone nel punto esatto dal quale il M5s sta cercando di allontanarlo, ossia la piena responsabilità politica, e amministrativa, di ...

Stadio della Roma e gli affari "der Gnappa" legato alla banda della Magliana : L'inchiesta sullo Stadio della Roma, il sistema Parnasi e i politici corrotti? Ha tutto inizio da er Gnappa della banda della Magliana. Una specie di maledizione che ormai da oltre...

"Il nuovo Stadio della Roma fa schifo ma si farà". Le parole di un funzionario di Palazzo Chigi in un'intercettazione : Anche negli uffici di Palazzo Chigi c'era chi tifava per la costruzione del nuovo stadio della Roma, finito al centro di un inchiesta che coinvolge trasversalmente persone vicine al movimento 5 stelle, Forza Italia e Pd.Il Corriere della sera infatti riporta una intercettazione della fine del 2017 di un avvocato, titolare a Palazzo Chigi dell'ufficio per la concertazione amministrativa, che, al telefono con un'interlocutrice, parla dell'opera di ...

[L'inchiesta] Il verbale d'accusa contro i Cinque Stelle : "Dopo le riunioni con Bonafede - Fracarro e Lanzalone il no al nuovo Stadio della ... : "A dette riunioni parteciparono anche, con mia sorpresa, gli onorevoli Bonafede e Fraccaro. Fu allora che si iniziò a discutere della possibilità di mediare con la Roma per autorizzare la ...

Stadio della Roma - le carte sull'ultima cena di Luca Lanzalone con Davide Casaleggio : chi ha pagato : È stata l''ultima cena' per Luca Lanzalone , prima dell'arresto ai domiciliari per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sulla costruzione del nuovo Stadio della Roma. Ma per l'Associazione ...

Stadio della Roma - Roberta Lombardi demolisce il M5s : 'Bonafede deve fare chiarezza' : La grillina Roberta Lombardi non ha intenzione di farsi sporcare dagli schizzi di fango che arrivano dopo l'esplosione dell'ultimo scandalo in casa M5s sullo Stadio della Roma. Il nome della ...