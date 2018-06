“Sta male | non può esibirsi” Paura per il famosissimo cantante

caffeinamagazine

(Di martedì 19 giugno 2018) Una notizia che aveva iniziato a circolare nelle ultime ore e che è stata poi resa ufficiale da un comunicato che ha creato non poca apprensione tra i fan italiani, costretti a fare i conti con i problemi di salute di uno dei mostri sacri della musica internazionale, impegnato proprio in questi giorni nell’ennesimo bagno di folla. Eddie Vedder, storico leader dei Pearl Jam e considerato una della voci più belle nella storia del rock, accompagnando anche tantissimi film con i suoi brani, ha infatti “perso completamente la voce”. Un imprevisto non certo da poco che costringerà l’artista a un po’ di riposo forzato lontano da quel palcoscenico che gli appartiene ormai da anni. I Pearl Jam si sono così trovati a dover annullare il concerto previsto alla O2 Arena di Londra per la serata di martedì 19 giugno. La data, stando a quanto già trapelato, dovrebbe ...