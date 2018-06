SPY FINANZA/ La Germania (quasi) terremotata e debole mette l'Europa nei guai : Non leggere in parallelo quanto sta accadendo, e accadrà, fra Parigi, Berlino e Roma e fra Tripoli, Vienna e Bruxelles potrebbe essere un grosso errore. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 06:03:00 GMT)SPY FINANZA / I 4 motivi che fanno tremare la Merkel (e gioire Macron), di M. Bottarelli FINANZA & MIGRANTI/ Se la Ue usa lo spread (anche) contro le nostre politiche migratorie, di P. Annoni

SPY FINANZA/ I 4 motivi che fanno tremare la Merkel - e gioire Macron - : Inizia la settimana cruciale per il futuro dell'Ue. I migranti, la fine del Qe, l'aggressività della Francia mettono in crisi la Merkel e Berlino.

SPY FINANZA/ Le carte di Pechino per scatenare una nuova crisi globale : Oggi occhi puntati sulla Bce. Ma potrebbe essere la Banca centrale cinese a giocare un ruolo decisivo per i destini dell’economia. Con un segnale poco confortante. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 06:03:00 GMT)SPY FINANZA/ La Francia attacca l'Italia per costringere Draghi a rallentare l'uscita dal Qe?, di M. BottarelliSPREAD & MERCATI/ Così l'Italia può infilarsi (da sola) in un altro 2011, di P. Annoni