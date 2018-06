Spazio | Cina | il satellite Queqiao ha raggiunto la sua orbita operativa

Spazio - l’appello della Cina : “Servono 150 fisici per la caccia ai neutrini” : Cercasi 150 fisici disperatamente, da impiegare nei prossimi tre anni nella caccia ad alcune delle particelle più elusive dell’Universo, i neutrini: a lanciare questo appello sono i ricercatori cinesi che partecipano alla collaborazione internazionale ‘Juno‘, il super esperimento da 20 mila tonnellate e 300 milioni di dollari in costruzione in Cina, a cui l’Italia partecipa con l’Istituto Nazionale di Fisica ...

Spazio : la Cina lancia un nuovo satellite per l’osservazione terrestre : La Cina ha lanciato un nuovo satellite per l’osservazione terrestre: “Gaofen-6” verrà utilizzato principalmente per la gestione delle risorse agricole e l’osservazione delle aree colpite da disastri naturali. Secondo il “Global Times”, il satellite, lanciato domenica, è stato messo in orbita tramite un razzo vettore Lunga Marcia-2D, ed è partito dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel nordovest della ...

Spazio - l’astronauta Luca Parmitano : la scelta della Cina di aprire la stazione spaziale all’ONU è segno di cambiamento : In riferimento all’annuncio della Cina, che ha divulgato la decisione di condividere con i Paesi dell’Onu l’uso della China Space Station nel 2022, quando andrà in orbita, secondo l’astronauta italiano ESA Luca Parmitano, “significa un cambiamento, un’apertura, una volontà di rendere il programma spaziale ancora più internazionale“, spiega all’Adnkronos. Parmitano sarà Comandante della stazione ...

Spazio : la Ue vicina all’autonomia nella navigazione satellitare : Sta per diventare reale l’autonomia europea nel settore strategico della navigazione satellitare governativa. L’Italia, per la prima volta, ha sperimentato il PRS su Nave Alliance, impiegando sul campo un ricevitore PRS “europeo”. Si tratta della prima campagna di sperimentazione del segnale Galileo PRS in ambiente artico terminata con successo e condotta con l’impiego di un ricevitore P3RS-2 a bordo di Nave ...

Spazio - la Ue vicina all'autonomia nella navigazione satellitare : Roma, 14 mag. , askanews, L'autonomia europea nel settore strategico della navigazione satellitare governativa è prossima a divenire realtà. L'Italia, per la prima volta, ha sperimentato il PRS su ...

Spazio - lanciatori : la Cina scommette su Lunga Marcia 8 : Negli ultimi decenni il programma spaziale cinese ha compiuto considerevoli passi avanti. Dopo aver costruito e mandato in orbita due stazioni spaziali e aver sviluppato il razzo Lunga Marcia, la Cina ha portato avanti un programma di esplorazione robotica sulla Luna ed è intenzionata a condurre missioni umane sul nostro satellite. Per portare a termine questo progetto – spiega Global Science – la Cina sta lavorando al miglioramento ...

Spazio - incontri ravvicinati : ExoMars 2020 e Amalia Ercoli Finzi : ... "Il compito di divulgare la scienza non si limita ai giovani già in età adulta, ma va portato ai ragazzini, ai bambini delle elementari proprio perché - ha osservato - è allora che si formano nel ...

AeroSpazio : la Cina progetta il lancio di uno space shuttle entro il 2030 : La prima navetta spaziale cinese riutilizzabile potrebbe effettuare i primi test di volo a partire dal 2030: lo ha spiegato a “Nikkei” Gao Hongwei, presidente di China Aerospace Science and Industry Corp. (Casic), azienda che produce anche razzi vettori e sistemi militari. “Gli avanzamenti tecnologici hanno portato lo sviluppo dello spazio alla fase di commercializzazione su una serie di campi“, ha dichiarato Gao. Per ...