Spaventoso incidente in tangenziale | tir piomba su tre auto | un morto e 10 feriti

Tir piomba su tre auto : Spaventoso incidente in tangenziale. 10 feriti e un morto : Il terribile schianto è avvenuto intorno alle 10.20 all'uscita dalla barriera autostradale in direzione Mestre, in località Villabona. Nulla da fare per una delle persone coinvolte, la cui Mercedes è stata tamponata con violenza dal tir.Continua a leggere