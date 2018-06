Sorpasso futurista

huffingtonpost

(Di martedì 19 giugno 2018) La chiave del "" – di Salvini su Di Maio - è in questa fotografia. Alle 12,49, con un tempismo certo non casuale, il ministro dell'Interno posta su Facebook l'irrinunciabilità alla sua crociata dal sapore razziale: "Su censimento dei rom non mollo e vado dritto". Dieci minuti dopo, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, in Aula per la discussione sul Def, mette agli atti l'irrinunciabilità alla prudenza in materia di conti pubblici, che prefigura, almeno per il primo anno, un rinvio dei principali cavalli di battaglia delle due forze di governo: reddito di cittadinanza, flat tax, quota cento per le pensioni. Sentite qua: "Il consolidamento di bilancio è condizione necessaria per mantenere la fiducia dei mercati finanziari; dobbiamo mantenere un percorso di riduzione del debito e soprattutto evitare l'aumento dell'indebitamento per finanziare ...