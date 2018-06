Sondaggi | se si votasse oggi il centrodestra potrebbe avere la maggioranza in Parlamento

Nuovo Sondaggio - se si votasse ora : vittoria della Lega - ristagno 5Stelle Video : Ormai sono passati due mesi interi dall'ultima tornata elettorale che non ha visto nessun vincitore ma, in realta', anche nessun perdente per chi è rappresentato in Parlamento. Questo perché per formare qualsivoglia governo potrebbero essere necessari anche i voti di chi ha poca rappresentanza istituzionale, gruppo Misto compreso. La situazione di stallo creatasi è realmente preoccupante, sia per i cittadini stessi che per le forze politiche in ...