Sondaggi politici Swg | Lega primo partito | supera il M5S e sfiora il 30% ... ...

Sondaggi politici : Lega primo partito - supera il M5S e sfiora il 30% : Durante l'edizione serale del TgLa7, il direttore Enrico Mentana ha letto i nuovi Sondaggi politici dell'istituto Swg. Per la prima volta, la Lega Nord di Matteo Salvini viene data in testa a livello nazionale, davanti al M5S. Il Carroccio ha guadagnato il 2,2 per cento rispetto alla rilevazione della settimana scorsa, conquistando il 29,2 delle preferenze. La differenza tra Lega e Movimento 5 Stelle è minima, nell'ordine dello 0,2 per cento a ...

Ultimi Sondaggi politici elettorali : PD e Lega in discesa - bene M5S : L’Italia ha un nuovo Governo. A capo dell’esecutivo troviamo Giuseppe Conte. Il neo Premier ha tenuto il discorso in Parlamento nei giorni scorsi, con l’istituto DEMOPOLIS che ha interpellato gli italiani facendo alcune domande proprio sul professore. Il 46% degli intervistati ha dichiarato di vedere positivamente Giuseppe Conte nel ruolo di Presidente del Consiglio, mentre il 29% giudica negativamente. Il restante 25% è più cauto nell’esprimere ...

Sondaggi elettorali politici : M5S e Lega a braccetto - flessione di Forza Italia : La prima decade del mese di giugno è andata in archivio e ci ha lasciato una serie di Sondaggi politici su cui poter discutere. Le intenzioni di voto pubblicate da Index Research evidenziano un andamento positivo da parte di Movimento 5 Stelle e Lega, che si trovano al Governo insieme e procedono fianco a fianco. Il loro trend è positivo, ma cosa sta accadendo agli altri partiti? Di seguito andremo ad analizzare i valori di ciascuno, con le ...

Sondaggi politici - cresce (poco) solo il M5s : +0 - 6% nell’ultima settimana. Stabile la Lega di Salvini : L’esito favorevole delle elezioni amministrative e le politiche di Matteo Salvini sui migranti a quanto pare non hanno avuto effetti negli orientamenti di voto degli italiani. È quanto emerge da un Sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana l’11 giugno, a poche ore dal risultato delle comunali (particolarmente buono per la Lega) e dalla decisione del ministro degli Interni di chiudere i porti italiani alla nave ...

Sondaggi elettorali politici : Lega incalza M5S - crolla Forza Italia : Dopo il via libera al Governo targato M5S-Lega, giungono altri Sondaggi politici da parte degli istituti demoscopici. A distanza di tempo dalle elezioni dello scorso mese di marzo, quali partiti saranno riusciti a rafForzarsi? IPSOS ci mostra un quadro della situazione attuale, in cui le due forze al comando si dividono anche la maggior parte delle intenzioni di voto degli Italiani [VIDEO]. Praticamente 2 cittadini su 3 sono dalla parte di ...

Sondaggi politici : gli italiani si fidano del governo Conte - M5s risale sopra il 30% : Gli italiani si fidano del governo guidato da Giuseppe Conte e pensano che la nascita di un esecutivo formato da M5s e Lega sia una soluzione nettamente migliore rispetto al ritorno al voto. Il Sondaggio realizzato da Swg per La7 mostra, inoltre, come il M5s sia tornato sopra il 30%, rimanendo il primo partito davanti alla Lega.Continua a leggere

Sondaggi Elettorali Politici/ Lega vola - crolla Forza Italia : metà elettorato non confermerebbe voto : Sondaggi Elettorali Politici, 2 giugno 2018: vola la Lega di Matteo Salvini al 28,5&, cala invece il Movimento 5 Stelle. Sprofonda Forza Italia di Silvio Berlusconi(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 17:40:00 GMT)

Ultimi Sondaggi politici elettorali : M5S in discesa - Lega Nord si avvicina Video : L’istituto Index Research ha pubblicato nuovi sondaggi politici. Le intenzioni di voto ai partiti [Video] mostrano evidenti cambiamenti rispetto alla settimana scorsa, con un accenno di crisi da parte del Movimento 5 Stelle. Da segnalare, però, è soprattutto la crescita esponenziale della Lega Nord. Il divario tra i due, che si apprestano a governare fianco a fianco, si è ridotto notevolmente nel corso delle ultime settimane. Il partito di ...

Ultimi Sondaggi politici elettorali : M5S in discesa - Lega Nord si avvicina : L’istituto Index Research ha pubblicato nuovi sondaggi politici. Le intenzioni di voto ai partiti mostrano evidenti cambiamenti rispetto alla settimana scorsa, con un accenno di crisi da parte del Movimento 5 Stelle. Da segnalare, però, è soprattutto la crescita esponenziale della Lega Nord. Il divario tra i due, che si apprestano a governare fianco a fianco, si è ridotto notevolmente nel corso delle ultime settimane. Il partito di Matteo ...

Sondaggi ELETTORALI POLITICI/ Voto subito : M5s in calo e Di Maio inverte la rotta... : SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: ultime notizie, possibile Governo M5s-Lega, il programma e contratto convince ancora il 32,5% degli elettori. Salvini meglio di Di Maio tra i leader(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 19:34:00 GMT)

Sondaggi Elettorali Politici/ Cottarelli e Mattarella bocciati : sovranità non si tocca : Sondaggi Politici Elettorali: ultime notizie, possibile Governo M5s-Lega, il programma e contratto convince ancora il 32,5% degli elettori. Salvini meglio di Di Maio tra i leader(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 17:04:00 GMT)

Sondaggi politici ELETTORALI/ Swg : vola la Lega (27 - 5%) - male Forza Italia e FdI nel centrodestra : SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: ultime notizie, possibile Governo M5s-Lega, il programma e contratto convince ancora il 32,5% degli elettori. Salvini meglio di Di Maio tra i leader(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:20:00 GMT)