Sondaggi politici | Lega primo partito | supera il M5S e sfiora il 30%

: Nei sondaggi per @TgLa7 la Lega sorpassa il M5S. Qualcuno questa sera rosica. #GigginoDiMouse… - vittoriozucconi : Nei sondaggi per @TgLa7 la Lega sorpassa il M5S. Qualcuno questa sera rosica. #GigginoDiMouse… - fattoquotidiano : Sondaggi politici, cresce (poco) solo il M5s: +0,6% nell’ultima settimana. Stabile la Lega di Salvini - TermometroPol : Sondaggi politici Demos: patto generazionale in crisi? -

(Di martedì 19 giugno 2018) Durante l'edizione serale del TgLa7, il direttore Enrico Mentana ha letto i nuovidell'istituto Swg. Per la prima volta, laNord di Matteo Salvini viene data in testa a livello nazionale, davanti al M5S. Il Carroccio ha guadagnato il 2,2 per cento rispetto alla rilevazione della settimana scorsa, conquistando il 29,2 delle preferenze. La differenza trae Movimento 5 Stelle è minima, nell'ordine dello 0,2 per cento a favore delche alle ultime elezioni politiche ha corso con la coalizione del Centrodestra. Rispetto ad una settimana fa, i 5 Stelle perdono il 2,5 per cento, scivolando dal 31,5 al 29,0 per cento.prima neiFino ad oggi, nessun istituto diaveva assegnato allauna percentuale di poco inferiore al 30 per cento e, soprattutto, la prima posizione assoluta nel panorama politico italiano. Nei giorni scorsi, ...