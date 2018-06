Sollevamento pesi | dodici gli atleti azzurri che parteciperanno ai Giochi del Mediterraneo

sportfair

(Di martedì 19 giugno 2018) Il direttore tecnico Corbu ha convocato sei uomini e sei donne per idelche partiranno il prossimo 23 giugno Squadre al completo per lastica azzurra nei prossimidel. Il direttore tecnico Sebastiano Corbu ha convocato sei uomini e sei donne che, a partire da sabato 23 giugno,vedremo in pedana a caccia di medaglie e prestazioni di prestigio. Ci saranno tutte le stelle, a partire da Mirco Scarantino e Giorgia Bordignon. Con loro gliche negli ultimi campionati europei di Bucarest sono saliti sul podio regalandoci grandi emozioni: Alessandra Pagliaro, Giorgia Russo, Jennifer Lombardo e Mirko Zanni. Attesa per il debutto in una gara internazionale tra i Senior per Cristiano Ficco, classe 2001. All’esordio assoluto all’estero per Milena Gianelli, classe 1998, che gareggerà nella categoria della Bordignon, nella 69 kg. ...