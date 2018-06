: #Synod2018 sui #giovani: le 7 parole-chiave dell’Instrumentum Laboris - Vatican News - vaticannews_it : #Synod2018 sui #giovani: le 7 parole-chiave dell’Instrumentum Laboris - Vatican News - CyberNewsH24 : #Sinodo:giovani senza lavoro non sognano - TelevideoRai101 : Sinodo:giovani senza lavoro non sognano -

In molti Paesi "la disoccupazionele raggiunge livelli drammatici" e i ragazzi,a volte,"smettono di sognare" Così nel documento preparatorio deldei vescovi sui. La Chiesa deve "affrontare argomenti controversi,come omosessualità e gender su cui igià discutono con libertà. "Molticattolici non seguono la morale sessuale della Chiesa". Non ci sono "ricette", ma si deve "discuterepregiudizi". Scandali "sessuali ed economici" nella Chiesa ne hanno minato la credibilià.(Di martedì 19 giugno 2018)