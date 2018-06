Simona Ventura a “Belve” | “Maria De Filippi mi è stata molto vicina in questi anni”

“Mi sono vista allo specchio e sono crollata”. Simona Ventura - spunta una verità segreta. Un retroscena impensabile : “C’è stato un momento, due anni fa, quando sono andata ospite al “Maurizio Costanzo”. Quando mi sono guardata mi sono messa a piangere. allora lì ho detto stop”. Simona Ventura si confessa e sono parole inaspettate. L’ex signora Bettarini, tornata in pista dopo qualche mesi di fermo, affronta un momento particolare della sua vita durante la quale si è sottoposta a diversi interventi di chirurgia estetica. Una fase che, pare, sia legata a doppio ...

Simona Ventura : "Ho detto stop alla chirurgia. Ora sto recuperando la mia espressività" : "Ho smesso con la chirurgia estetica, soprattutto in faccia", inizia così il lungo intervento di Simona Ventura a Belve, il programma su Nove.La conduttrice si è raccontata senza peli sulla lingua ed è tornata su un tema piuttosto caro ai vip: i ritocchini. Incalzata dalla giornalista, Simona Ventura ha confessato di aver smesso con la chirurgia due anni fa, quando ospite del Maurizio Costanzo Show, nel rivedersi, non ha più riconosciuto il suo ...

Simona Ventura su Alessia Marcuzzi rivela : “Non so se è amata come me” : Simona Ventura esprime un parere su Alessia Marcuzzi Venerdì 15 giugno sul canale Nove Francesca Fagnani è tornata in onda con Belve, il programma che racconta donne combattenti, dal carattere indomabile e dal vissuto straordinario. Ospite di una delle quattro puntate è stata Simona Ventura. Reduce dal successo della diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi nelle vesti di giudice esterno, SuperSimo è pronta a condurre la prima ...

Belve - Simona Ventura : “Ho detto stop alla chirurgia plastica. Avevo perso espressività - piansi allo specchio” : “I ritocchini sono un male necessario?”. Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, che torna in onda da venerdì 15 giugno alle 22:45 su Nove con quattro grandi protagoniste, discute di chirurgia plastica con la sua prima ospite, Simona Ventura. “Sì, però io ho smesso, di fatto. Soprattutto in faccia, adesso basta!”, risponde la conduttrice tv di tanti programmi di successo.“Lo rifarebbe?”, chiede ancora la giornalista. “No, però allora andava ...

Belve - Simona Ventura : “Ai tempi ho votato MSI - poi Craxi. Salvini ha fatto un grande lavoro comunicativamente” : Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, che torna in onda per quattro venerdì a partire dal 15 giugno alle 22.45 su Nove, discute di politica con la sua prima super ospite, Simona Ventura.“Lei non ha mai detto per chi ha votato. Però durante i giorni della crisi per la formazione del governo ha sentito l’esigenza di scrivere un tweet che le leggo: ‘Io proverei a far lavorare le forze che hanno vinto le elezioni, vogliamo Savona!’. Perché ha ...

Belve - Simona Ventura : “Troppa ingerenza politica in Rai. Se fossi nata uomo sarei direttore generale a viale Mazzini” : Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, che torna in onda per quattro venerdì a partire dal 15 giugno alle 22.45 su Nove, discute di meritocrazia in tv con la sua prima super ospite, Simona Ventura.“Ha visto più disattesa la meritocrazia in Rai o Mediaset?”, chiede Fagnani. “La politica ha sempre voluto entrare in Rai. Non è facile: ogni due anni cambia il management. Dietro la macchina della Rai c’è gente che conosce l’azienda da tanti anni e ...