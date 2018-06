Sicilia | Fava | Musumeci dica se esiste ancora maggioranza e programma governo

Sicilia : Fava - dimissioni cda Riscossione conferma fallimento gestionale : Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - "Le dimissioni del cda di Riscossione Sicilia sono un'ulteriore conferma del fallimento politico e gestionale dell’azienda. Un’azienda in deficit strutturale, che costa milioni di euro ai Siciliani, amministrata male in questi anni e ormai solo in attesa di essere liqu

Fabrizio Gifuni/ È Pippo Fava : "Sono i Siciliani a combattere la mafia" (Che tempo che fa) : Fabrizio Gifuni, la grande interpretazione di Pippo Fava al Teatro Petruzzelli gli ha regalato una grandissima fama e dimostrato tutte le sue capacità attoriali. (Che tempo che fa)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 23:27:00 GMT)

Claudio Fava/ Il figlio di Pippo Fava e la libertà di stampa in Sicilia (Che tempo che fa) : Claudio Fava, figlio di Pippo Fava, ucciso dalla mafia, sarà ospite della puntata di Che tempo che fa. Da poco è stato nominato Presidente della Commissione Antimafia(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 23:21:00 GMT)

Sicilia : Apprendi - bene nomina Fava in commissione Antimafia : Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - "La nomina di Claudio Fava a presidente della commissione regionale Antimafia è quanto di meglio potesse fare il governo guidato dal presidente Nello Musumeci. La nomina arriva in un momento particolare della storia dell'Antimafia Siciliana che si rivela densa di contr

Sicilia : Fava eletto presidente Antimafia : ANSA, - PALERMO, 16 MAG - Claudio Fava è il nuovo presidente della commissione Antimafia in Sicilia. E' stato eletto subito dopo l'insediamento dell'organismo parlamentare con 11 voti sui 12 deputati ...

Sicilia - arrestato Antonello Montante : “spiava le indagini”/ Caltanissetta - Fava “scandaloso tenga le cariche” : Corruzione, arrestato Antonello Montante: "spiava le indagini di magistrati e polizia". L'imprenditore ed ex presidente di Sicindustria ai domiciliari.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 12:13:00 GMT)

Sicilia : Fava (Centopassi) - riportare a legalità i beni confiscati : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - "Il simultaneo furto di tutti i trattori della cooperativa "Lavoro e non solo", che gestisce a Canicattì molti terreni confiscati a Cosa Nostra, potrebbe avere una firma inequivocabile: quella della mafia. riportare alla legalità i beni confiscati, dare nuovo lavoro, d

Sicilia : Fava - 'Finanziaria Frankenstein' - Musumeci a caccia di voti : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - "Una finanziaria Frankenstein, del tutto fuori controllo, fabbricata mettendo insieme decine di interventi a pioggia a uso e beneficio dei deputati della maggioranza che li hanno proposti o imposti". Lo dice il deputato dei #CentoPassi all'Assemblea regionale Siciliana

Sicilia : Fava - in finanziaria tagli a tutto del 15% : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - "I tagli alla legge finanziaria del governo Musumeci hanno una stupefacente caratteristica: sono tutti del 15%, qualunque sia la voce di spesa o il servizio pubblico da tagliare. Senza alcuna valutazione di merito o di opportunità". Lo afferma Claudio Fava, deputato re

Siria : Fava - Sicilia piattaforma militare - Musumeci non stia zitto : Palermo, 12 apr. (AdnKronos) – “Davanti a un’operazione che trasforma la nostra Isola in una piattaforma militare il presidente Musumeci non può stare in silenzio. E non può essere silente neanche l’Assemblea regionale. E’ il modello stesso di Sicilia che è in discussione, bisogna scegliere se rendere l’Isola protagonista di una nuova stagione nel Mediterraneo di pace e cooperazione o ridurla a base militare ...

