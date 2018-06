Sicilia | Ars | ' collegato' torna in commissione Bilancio

Acqua : problema depurazione in Sicilia - commissario Rolle all'Ars : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - Il commissario straordinario Enrico Rolle ha partecipato questa mattina all'audizione della commissione Ambiente dell'Ars sul problema della depurazione delle acque reflue in alcuni comuni Siciliani. Una questione che è costata all'Italia anche una sanzione da parte de

Maltempo in Sicilia : in arrivo piogge e temporali sparsi : Una fase di Maltempo interesserà la Sicilia a partire da giovedì, 14 giugno, e fino a sabato 16 giugno. Si tratta di una perturbazione atlantica.

Sicilia - all’Ars parla il presidente maltese : deputati M5s lasciano l’aula per protesta : Il presidente della Repubblica di Malta, Marie Louise Coleiro Preca, parla davanti ai deputati dell’Assemblea regionale Siciliana, dopo essere stata invitata dal presidente Gianfranco Miccichè. E i consiglieri regionali del Movimento 5 stelle lasciano l’aula. Il motivo? “Una decisione presa per protestare contro atteggiamento Malta sui migranti”, dicono gli eletti M5s, in un comunicato diffuso per dare notizia della loro ...

Ambiente : M5s punta su rinnovabili in Sicilia - ddl all'Ars : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - Anche in Sicilia il M5S punta sulle rinnovabili e sull'energia pulita. E lo fa con un disegno di legge del gruppo parlamentare dei Cinquestelle all'Assemblea regionale Siciliana, primo firmatario Giampiero Trizzino, che prevede 'Misure per la promozione della generazion

Ambiente : M5s punta su rinnovabili in Sicilia - ddl all’Ars : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) – Anche in Sicilia il M5S punta sulle rinnovabili e sull’energia pulita. E lo fa con un disegno di legge del gruppo parlamentare dei Cinquestelle all’Assemblea regionale Siciliana, primo firmatario Giampiero Trizzino, che prevede ‘Misure per la promozione della generazione distribuita nel territorio della Regione Siciliana’. Il ddl regionale mira a favorire l’adozione generalizzata ...

Ambiente : M5s punta su rinnovabili in Sicilia - ddl all’Ars : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) – Anche in Sicilia il M5S punta sulle rinnovabili e sull’energia pulita. E lo fa con un disegno di legge del gruppo parlamentare dei Cinquestelle all’Assemblea regionale Siciliana, primo firmatario Giampiero Trizzino, che prevede ‘Misure per la promozione della generazione distribuita nel territorio della Regione Siciliana’. Il ddl regionale mira a favorire l’adozione generalizzata ...

Sicilia : M5S - Ars a rilento e collegato ancora al palo : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - "E' inammissibile continuare a perdere tempo mentre la Sicilia attende. La produttività dell’Ars è al minimo e noi non ci stiamo ad essere additati per quelli che non vogliono lavorare. ancora oggi fumata nera per il collegato, che è stato rispedito in commissione". Co

Sicilia : Lupo (Pd) - Ars ferma da un mese su collegato : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - "Abbiamo perso un mese di tempo per il disegno di legge cosiddetto collegato che in realtà è del tutto 'scollegato' dai veri problemi della Sicilia". Così il capogruppo del Pd all'Ars Giuseppe Lupo intervenendo a Sala d'Ercole. "Il testo sul quale siamo inchiodati fin

Sicilia : vertenza Mercatone Uno - M5S 'Audizione all'Ars e tavolo al Mise' : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - Un’audizione all’Ars e la richiesta dell'apertura di un tavolo di crisi al Ministero dello Sviluppo economico. Sono queste le azioni che il M5S porterà avanti nei prossimi giorni per cercare "di limitare i danni" della prossima chiusura dei punti vendita in Sicilia di

Sicilia : Ars - esame 'collegato' slitta a prossima settimana : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - slitta a martedì della prossima settimana l'esame all'Ars del 'collegato', il mini documento contabile che contiene le norme stralciate dalla prossima finanziaria. A rinviare l'esame al 29 maggio, alle 16, è stato il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè che durante

Sicilia : Ars - Lantieri (Pd) eletta vicepresidente commissione antimafia : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - Luisa Lantieri, deputata regionale del Pd, è stata eletta alla carica di vicepresidente vicario della commissione antimafia all’Ars. "Da parte mia e dei parlamentari del Pd, i più sinceri auguri di buon lavoro - ha commentato il capogruppo dem Giuseppe Lupo - Far parte

Sicilia : 71 anni da prima seduta Ars - Miccichè visita archivio storico (2) : (AdnKronos) - L’elenco dei documenti e delle voci che compongono 'l’albero archivistico' è stato recentemente messo a disposizione di tutti, storici e non solo, nel sito web dell’Ars attraverso una finestra di ricerca per legislatura, materia, soggetto, parola. Un’operazione di fruibilità del patrim

Sicilia : 71 anni da prima seduta Ars - Miccichè visita archivio storico : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - Un viaggio lungo 34 anni alla scoperta dei 'segreti' parlamentari dell’Assemblea regionale Siciliana, dal verbale della prima seduta, redatto il 25 maggio 1947, fino ad arrivare alle leggi e alle interpellanze del 1981. A pochi giorni dal 71° anniversario della prima s

"Strutture adeguate per convincere i Siciliani a curarsi qui" : Catania, 12 mag. (AdnKronos Salute) - "Non basta l'eccellenza dei medici, servono anche infrastrutture adeguate per convincere i siciliani a curarsi nella propria regione. Abbiamo pensato al pronto soccorso che deve essere adeguato alle esigenze. Per questo sono già stati stanziati i primi 30 milion