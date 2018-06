Show campioni GF motori a Rally d' Italia

Campioni da tutto il mondo per lo Show di wakeboard : ... poi è stata riconvertita in un parco sportivo ed oggi nella location dei Novagli di Montichiari che ospita il Wakeparadise si tiene la gara di « wakeboard » elettrico , sport acquatico che nasce dalla ...

Volley - Perugia e gli occhi della tigre : Zaytsev - Bernardi e i gladiatori tricolori. Il primo scudetto e lo Show dei Campioni d’Italia. : La prima volta non si scorda mai, Perugia ricorderà a lungo questa notte da favola che porta in dote la magia del tricolore. I Block Devis hanno conquistato il loro primo storico scudetto stritolando Civitanova in una gara5 che non ha avuto storia: doveva essere una battaglia campale e invece si è risolta con lo show solitario di una magnifica Sir che ha riscritto la sua giovane storia. Il titolo di Volley maschile è stato conquistando con pieno ...