Shock Parma | deferimento in arrivo | rischio retrocessione altissimo | squalifica per i

Spezia-Parma Shock - indagine della Procura federale : messaggi sospetti. Rischio retrocessione? : Per il calcio non c’è pace tra le problematiche sui diritti tv, l’Italia non qualificata ai mondiali in Russia e inchieste per presunti scandali. La nuova indagine della Procura federale ha nel mirino Spezia-Parma. La Figc, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, ha aperto un’inchiesta in merito alla gara che ha sancito la promozione dei Ducali, relativamente ad alcuni messaggio nel pre-partita che invitavano i calciatori ...